Děsivý podvod na české klienty. Strach o peníze vás donutí udělat tu nejhorší možnou chybu

Na displeji telefonu se objeví oficiální číslo klientské linky vaší banky nebo policejního útvaru. Hlas v telefonu tvrdí, že vaše úspory jsou v ohrožení a musíte je převést na záchranný účet. Jde o technický trik zvaný spoofing a manipulaci.
Zvoní vám telefon a na displeji se zobrazí přesné telefonní číslo zákaznické linky vaší banky, které máte uložené v kontaktech nebo si ho můžete okamžitě ověřit na zadní straně platební karty. Volající se představí jako pracovník bezpečnostního oddělení a naléhavým tónem vám oznámí:
„Váš bankovní účet byl právě napaden, někdo se na vaše jméno pokouší sjednat stotisícový úvěr a musíme jednat v řádu minut.“
V následujících minutách se rozjíždí psychologická manipulace, kvůli které v Česku přicházejí lidé o celoživotní úspory. Podvodníci dokážou do hovoru zapojit i druhého „kolegu“, který se představí jako vyšetřovatel hospodářské kriminálky a volá z reálného čísla policejního ředitelství. Přestože čísla na displeji vypadají stoprocentně důvěryhodně, na druhém konci linky sedí organizovaný gang.
Aviváž ručníky nenávratně poškozuje. V nevětrané koupelně se kvůli ní z froté stává líheň mikrobů Co je to spoofing a jak lze zfalšovat telefonní číslo
Základním technickým nástrojem podvodníků je takzvaný
Caller ID Spoofing (podvržení identity volajícího). Většina lidí žije v přesvědčení, že telefonní číslo zobrazené na displeji mobilu je nezfalšovatelný údaj přidělený mobilním operátorem. V moderním světě internetové telefonie (VoIP) to však dávno neplatí.
Při volání přes internetové protokoly (SIP) odesílá ústředna do sítě textový identifikační řetězec, který říká, jaké číslo se má příjemci zobrazit. Prostřednictvím specializovaných zahraničních internetových bran nebo nelegálního softwaru si může útočník do této kolonky vyplnit jakékoli existující číslo na světě – ať už jde o infolinku ČSOB, Komerční banky, České spořitelny, nebo místního policejního oddělení.
Když vám takový hovor přijde, váš telefon pouze přečte podvrženou informaci a na displeji ukáže oficiální kontakt. Pokud máte číslo banky uložené v paměti, telefon k němu automaticky přiřadí i jméno banky s logem. Skutečná banka ani operátor přitom v daný okamžik o probíhajícím hovoru vůbec nevědí.
Podvodníci často nutí oběti vybrat hotovost a vložit ji do kryptoměnového bankomatu. Mýtus o „záchranném účtu“: Proč nic takového neexistuje
Klíčovým momentem celého scénáře je požadavek na okamžitou záchranu peněz. Podvodník oběti tvrdí, že původní účet je zkompromitován a pro záchranu vkladů je nutné finance převést na takzvaný
„rezervní bezpečnostní účet“ nebo „záchranný účet České národní banky“.
Pravda, kterou zdůrazňuje
Česká bankovní asociace ve varování před podvodnými telefonáty, je naprosto přímočará: žádná banka v České republice ani ČNB žádné záchranné účty neprovozuje. Pokud má banka podezření na zneužití vašeho účtu, dokáže podezřelou platbu či platební kartu zablokovat sama interně během jediné sekundy. Banka nikdy nepotřebuje, aby klient kamkoli převáděl své peníze. Jakmile peníze pošlete na cizí účet, který vám diktuje hlas po telefonu, odcházejí finance na účet takzvaného „bílého koně“ a během několika vteřin jsou vybrány nebo převedeny do kryptoměny. Z pohledu banky jde o autorizovanou platbu zadanou samotným klientem, což zásadně komplikuje možnost reklamace.
Druhým častým trikem je odeslání klienta k fyzickému vkladomatu na kryptoměny (bitcoinmatu). Falešný bankéř pošle oběti do mobilu QR kód s tvrzením, že jde o „vklad na virtuální bezpečnostní schránku ČNB“. Ve skutečnosti QR kód obsahuje adresu anonymní bitcoinové peněženky podvodníků. Vložená hotovost je vteřinu po schválení nenávratně pryč.
Příkaz k okamžitému výběru úspor a jejich převodu na cizí účet je neklamným znakem podvodu. Co skutečný bankéř po telefonu NIKDY neudělá
Odbor kybernetické kriminality
Policie České republiky ve svém oficiálním preventivním přehledu o falešných bankéřích dlouhodobě upozorňuje na základní znaky, které spolehlivě odliší skutečného zaměstnance banky od organizovaného podvodníka:
Situace Falešný bankéř (podvodník) Skutečný pracovník banky Řešení ohrožení účtu Nutí vás převést peníze na jiný účet nebo vybrat hotovost. Při podezření účet či kartu zablokuje sám v interním systému. Časový nátlak Vyvolává paniku, zakazuje hovor položit a vyhrožuje ztrátou peněz. Jedná klidně a doporučí vám ověřit situaci v internetovém bankovnictví. Požadavek na hesla Žádá přihlašovací heslo, PIN ke kartě nebo potvrzovací SMS kód. Hesla ani kódy nikdy nežádá, v systému je vůbec nevidí. Vzdálený přístup Nutí vás nainstalovat aplikaci AnyDesk, TeamViewer nebo RustDesk. Instalaci programů pro vzdálené ovládání mobilu či PC nikdy nepožaduje. Spolupráce s policií Přepojuje vás na „kriminalistu“ nebo tvrdí, že policie je na cestě. Předá vám kontakt a nechá vás situaci řešit samostatně. Jediné bezpečné pravidlo: Položit hovor a zavolat zpět
Pokud vám někdo zavolá a tvrdí, že vaše finance jsou v ohrožení, existuje jediná stoprocentně účinná obrana, která funguje bez ohledu na to, jak přesvědčivě volající zní:
1. Okamžitě hovor ukončte: Bez omluvy stiskněte červené tlačítko pro ukončení hovoru. Nenechte se zastrašit tvrzením, že položením hovoru zmaříte policejní vyšetřování nebo přijdete o peníze. 2. Počkejte minutu nebo restartujte vytáčení: Nikdy neklikejte na tlačítko „zavolat zpět“ v historii hovorů ani nevěřte tomu, že vás volající sám přepojí. 3. Číslo vyťukejte ručně: Vezměte do ruky platební kartu a vyťukejte oficiální telefonní číslo zákaznické linky ručně číslice po číslici, případně otevřete oficiální aplikaci banky a zvolte volání z aplikace.
Jablka a brambory do jednoho sklepa nepatří. Neviditelný plyn z ovoce spouští masivní klíčení
V okamžiku, kdy vy sami vytočíte pravé číslo banky, spojí vás operátor se skutečnou klientskou linkou. Během několika sekund vám operátor potvrdí, že z banky vám nikdo nevolal a váš účet je v naprostém bezpečí. Podobná obezřetnost je nutná i při nakupování – nezapomeňte si ověřit, jak funguje
odhalení podvodného e-shopu před odesláním platby, stejně jako to, jaká máte práva při řešení financí, protože například čtrnáctidenní lhůta na vrácení zboží v kamenné prodejně neplatí a chrání pouze nákupy na internetu.
Pamatujte, že největší zbraní kyberzločinců není technika, ale strach a spěch. Žádná banka nepotřebuje vaše hesla ani převody na cizí účty. Vlastní obezřetnost a reakce na triky manipulátorů si můžete bez rizika vyzkoušet v bezplatném testu
Kybertest.cz od České bankovní asociace a Policie ČR. Chladná hlava a položení podezřelého hovoru je tím nejlepším pancířem pro vaše celoživotní úspory. Zdroje fotografií Using Mobile Phone: Dejan Krsmanovic / Wikimedia CC BY 2.0 kryptomenovy_bankomat_bitcoinmat: Donald Trung / Wikimedia CC BY-SA 4.0 bankomat_vyber_hotovosti_zdi: We have been there / Wikimedia CC BY 3.0