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Děsivý podvod na české klienty. Strach o peníze vás donutí udělat tu nejhorší možnou chybu

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Na displeji telefonu se objeví oficiální číslo klientské linky vaší banky nebo policejního útvaru. Hlas v telefonu tvrdí, že vaše úspory jsou v ohrožení a musíte je převést na záchranný účet. Jde o technický trik zvaný spoofing a manipulaci.
Člověk držící chytrý mobilní telefon při přijímání hovoru.

Člověk držící chytrý mobilní telefon při přijímání hovoru.

Zdroj: Dejan Krsmanovic / Wikimedia CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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