U Šerlichu v Orlických horách začne rozšiřování parkoviště koncem září

Do zimy by se kapacita parkovacích míst v horském sedle měla navýšit z nynějších asi 80 zhruba na 200. Parkování bude nově zpoplatněné, o cenách se podle starostky jedná. Projekt se týká prostranství napravo od silnice II/311 ve směru na Orlické Záhoří. Partnery rozšíření parkoviště, které je zejména v zimě velmi exponované, jsou obec a rod Kolowratů.
"Na naší obecní části začnou práce v říjnu, bude se jednat o kácení stromů. Zpevňování plochy na straně Kolowratů začne 29. září. Pokud stavební úřad poté povolí dočasný provoz stavby, na zimu bude parkování u Šerlichu vyřešené," řekla starostka Deštného v Orlických horách Simona Vlková.
Do zimy by mělo být okolo 150 parkovacích míst na dříve odlesněném místě Správy Kolowratských lesů, kde by se mělo parkovat na ploše zpevněné kamenivem. Do té doby vzniknou provizorní toalety a parkovací systém. Nejpozději v polovině listopadu by platební brány mohly stát, odhadované náklady jsou dva miliony. V zimě se bude dál parkovat i na současné asfaltové ploše parkoviště, kde je asi 70 až 80 míst. Celková rozloha parkoviště na kolowratských pozemcích by měla být 1,2 hektaru, dosud lze u Šerlichu parkovat bezplatně na ploše o rozloze téměř 0,2 hektaru.
Po dokončení projektu, zřejmě příští rok, by ze současné asfaltové plochy měla zmizet auta a měla by být využívaná jako točna pro autobusy. To bude možné po rozšíření parkovací plochy, tedy po uvolnění nynějšího parkoviště. Předpokládané náklady jsou přes 25 milionů korun bez DPH. Projekt podpořil i Královéhradecký kraj.
Na obecní ploše o rozloze asi 0,4 hektaru, kterou bude potřeba vykácet, vznikne především zeleň a na menší kamenivem zpevněné části asi 50 parkovacích míst. "Do zimy vykácíme a na jaře budeme soutěžit zhotovitele, stavební firmu, která pozemek zpevní a upraví dle požadavků CHKO. Naši plochu nelze celou využívat k parkování, vzniknou na ní travnaté plochy nebo tůně pro obojživelníky," sdělila Vlková.
Rozšíření parkoviště u Šerlichu, které je na území CHKO Orlické hory, je tématem řadu let. Silnice procházející pohraničním horským sedlem ve výšce 990 mezi Šerlichem a Velkou Deštnou je důležitou regionální komunikací spojující středisko Deštné s Orlickým Záhořím. Když bylo parkoviště zaplněné, motoristé odstavovali auta podél silnice, což někdy komplikovalo průjezd hlavně autobusů a složek integrovaného záchranného systému.
Horské sedlo na česko-polské hranici je oblíbeným nástupním místem na hřebenové lyžařské a turistické trasy. Parkují tam i lyžaři, kteří vyrážejí na sjezdovky do nedalekého lyžařského střediska na polské straně hranice.