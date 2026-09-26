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Důchodci mají na jednu žádost už jen pár dní. Po 30. září bude na lednový dopis pozdě

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Příjemci důchodů, kteří chtějí dostat oznámení o lednové valorizaci v papírové podobě poštou a dosud o jeho zasílání nepožádali, mají čas do 30. září 2026. Žádost musí být do tohoto data doručena České správě sociálního zabezpečení. Kdo termín nestihne, tištěné oznámení při lednové valorizaci 2027 poštou nedostane.
Kdo papírový dopis domů nepotřebuje, o informace o nové výši důchodu nepřijde.

Kdo papírový dopis domů nepotřebuje, o informace o nové výši důchodu nepřijde.

Zdroj: generováno ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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