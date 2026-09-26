Důchodci mají na jednu žádost už jen pár dní. Po 30. září bude na lednový dopis pozdě

Od roku 2026 už Česká správa sociálního zabezpečení neposílá papírová valorizační oznámení automaticky všem příjemcům důchodů. Kdo chce dokument nadále dostávat domů poštou, musí podat formulář „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě“. Pro lednovou valorizaci 2027 musí být žádost ČSSZ doručena nejpozději 30. září 2026. Pokud přijde později, bude se vztahovat až na další valorizaci v pořadí.
Novou žádost však nemusejí podávat lidé, kteří o pravidelné zasílání papírového oznámení požádali už dříve. Jejich žádost zůstává v platnosti i pro další valorizace, dokud ji písemně nezruší. Noví zájemci mohou formulář poslat poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. S vyplněním mohou pomoci také pracovníci kterékoliv správy sociálního zabezpečení.
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Za dopis se u části důchodců platí
Papírové oznámení zasílané poštou není pro všechny zdarma. Příjemcům narozeným od roku 1955 ČSSZ odečte náklady na doručení z první valorizované splátky důchodu. Aktuálně činí poštovné v tuzemsku 26 korun, při zasílání do Evropy 47 korun a do zámoří 52 korun. Lidé narození před rokem 1955 náklady na doručení nehradí, o zasílání papírového oznámení však také musejí požádat.
Kdo papírový dopis domů nepotřebuje, o informace o nové výši důchodu nepřijde. Valorizační oznámení je zdarma dostupné po přihlášení na ePortálu ČSSZ a lidem s datovou schránkou fyzické osoby jej ČSSZ zasílá automaticky elektronicky. Bezplatně lze tištěnou verzi získat také osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.
Lednová valorizace už má stanovené parametry. Vláda 21. září schválila zvýšení základní výměry všech důchodů o 270 korun na 5 170 korun a zvýšení procentní výměry o 0,2 procenta. Podle údajů ministerstva práce má průměrný starobní důchod po pravidelné valorizaci dosáhnout 22 196 korun měsíčně. Právě konkrétní novou výši svého důchodu pak příjemci najdou ve valorizačním oznámení.
cssz.gov.cz