Česnek vydrží čerstvý i 2 roky, když ho zapletete do copu. Většina zahrádkářů ale dělá chybu, která spustí hnilobu už v říjnu

Česnek a cibule jsou základními ingrediencemi v různých kuchyních, protože dodávají pokrmům hloubku a chuť. Abyste si v kuchyni
zajistili stálý přísun čerstvého česneku a cibule, je nezbytné je správně skladovat. Prvním krokem je důkladné vysušení cibulí, ale existují i další pravidla, která jsou pro úspěšné skladování stejně důležitá. Česnek i cibuli lze skladovat stejným způsobem. Své „cibuloviny“ zapleťte do copů
Jednou z účinných metod skladování česneku a cibule je jejich spletení do copů. Oplétání je nejen udržuje mimo dosah škůdců a potencionálních patogenů, ale také zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu, což je nezbytné pro prevenci plísní a hniloby.
Pletení česneku a cibule
Před pletením se ujistěte, že jsou česnek a cibule důkladně vysušené. Nechte je sušit na dobře větraném a suchém místě po dobu přibližně dvou až tří týdnů.
Během tohoto procesu se vnější vrstvy začnou podobat papíru – to je zcela v pořádku. Nať určitě neodřezávejte, místo toho vedle sebe cibuli nebo česnek jen rozprostřete, aby jednotlivé rostliny nebyly naskládány jedna na druhé. Technika pletení copu z česneku či cibule
Při pletení copu z česneku nebo cibule začněte se třemi cibulemi. Cibulku vpravo překřižte přes prostřední cibulku a poté překřižte cibulku vlevo přes novou prostřední cibulku.
Pokračujte v tomto postupu a podle potřeby přidávejte další cibulky, dokud nedosáhnete požadované délky copu. Pro zajištění copu jej svažte provázkem nebo šňůrkou. Pleťte tak, aby se jednotlivé hlavičky navzájem nedotýkaly – pomůže to minimalizovat riziko možné hniloby. Zdroj fotografie: Depositphotos Skladování česneku v copech
Česnek a cibuli skladujte nejlépe zavěšené ve vhodném prostoru, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření (pozor i na teplotu –
ve skladovacím prostoru by se nikdy neměla dostat do minusových hodnot). Ale pokud tuto možnost nemáte, klidně jim dopřejte zázemí i v bednách s laťkovou nebo mřížkovou konstrukcí, které umožňují cirkulaci vzduchu. Zabráníte tak hromadění vlhkosti, která může vést k hnilobě.
A pokud je to jen trochu možné, skladujte tyto dvě komodity odděleně.
Cibule má totiž tendenci vylučovat vlhkost, která může ovlivnit česnek a naopak. Jejich oddělené skladování tomuto problému předchází. Skladování česneku v látkových sáčcích
Pro skladování česneku můžete použít látkový sáček. Namočte sáček do silného roztoku soli a nechte jej vyschnout, dokud tkanina neztvrdne. Poté do sáčku vložte palice česneku nebo pevné menší cibule a uskladněte je pro dlouhodobé použití.
Zdroj fotografie: Depositphotos Chladné a suché místo je důležité
Zapletený česnek a cibuli skladujte na chladném a suchém místě s dobrým větráním. Vyhněte se místům s vysokou vlhkostí nebo
přímým slunečním světlem, protože to může ohrozit jejich kvalitu. Objevte krásu pletení a zažijte uspokojení z toho, že máte čerstvý, aromatický česnek či cibuli vždy po ruce. A vyzkoušet můžete i další osvědčené postupy našich babiček.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři