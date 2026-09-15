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Soused vás nechce pustit na váš vlastní pozemek. Z noční můry vás dostane skrytá zbraň v zákoně

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Pozemek bez přístupu z veřejné cesty lze řešit nezbytnou cestou přes sousedův pozemek za náhradu. Kdy o ni žádat, kdy ji soud nepovolí a jak je to u koupě.
Nezpevněná cesta vedoucí přes pozemek k domu, který nemá přímé napojení na veřejnou komunikaci

Nezpevněná cesta vedoucí přes pozemek k domu, který nemá přímé napojení na veřejnou komunikaci

Zdroj: Zorba the Geek/Wikimedia, CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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