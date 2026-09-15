Soused vás nechce pustit na váš vlastní pozemek. Z noční můry vás dostane skrytá zbraň v zákoně

Když pozemek nebo dům nemá dostatečné spojení s veřejnou cestou, může vlastník žádat o takzvanou nezbytnou cestu přes sousedův pozemek. Není ale zadarmo, sousedovi za ni náleží náhrada, a pokud se strany nedohodnou, rozhoduje soud. Získat ji nelze jen kvůli pohodlnějšímu přístupu.
Pozemek nebo dům bez přístupu z veřejné cesty není v Česku nic výjimečného a bývá zdrojem vleklých sousedských sporů. Někdo takovou nemovitost zdědí, jiný koupí a teprve pak zjistí, že se k ní dostane jen přes cizí pozemek, jehož majitel přístup odmítne. Zákon na to ale pamatuje a dává vlastníkovi právo žádat o nezbytnou cestu přes sousedovu parcelu, ovšem za náhradu a za jasně daných podmínek. Vyplatí se vědět, kdy o nezbytnou cestu žádat, kdy ji soud nepovolí a jak je to při koupi pozemku bez přístupu.
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Základ je, že přístup k nemovitosti chybí nebo je nedostatečný. Nejde přitom o pohodlí, ale o možnost pozemek vůbec užívat.
Podle § 1029 občanského zákoníku může vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit nebo ji jinak řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Zásadní body:
Rozhoduje dostatečnost, ne pohodlí. Když je stávající spojení nepohodlné, ale objektivně dostačující, nárok nevzniká. Když je nedostatečné, například k dílně vede jen pěší stezka a ne cesta pro auta, vzniká. Cesta není zadarmo. Za nezbytnou cestu náleží sousedovi úplata a náhrada případné újmy. Rozsah určuje potřeba. Soud povolí cestu v rozsahu, který odpovídá potřebě pozemek řádně užívat, a to s co nejmenšími náklady a tak, aby byl soused co nejméně obtěžován. Zpravidla rozhoduje soud. Pokud se sousedé nedohodnou sami, o zřízení nezbytné cesty rozhoduje soud.
Nezbytná cesta tedy neslouží k tomu, aby si někdo zkrátil cestu nebo měl pohodlnější příjezd, ale k tomu, aby se k nemovitosti vůbec dalo dostat.
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Právo na nezbytnou cestu není bezvýhradné. Zákon jmenuje situace, kdy ji soud zamítne.
Podle § 1032 občanského zákoníku soud nezbytnou cestu nepovolí v těchto případech:
Škoda převýší výhodu. Pokud by škoda na sousedově pozemku zřejmě převýšila výhodu nezbytné cesty, například kdyby cesta znemožnila užívání zahrady u domu. Žadatel si to zavinil. Když si nedostatek přístupu způsobil z hrubé nedbalosti nebo úmyslně ten, kdo o cestu žádá. Jde jen o pohodlí. Když se cesta žádá jen kvůli pohodlnějšímu spojení. Uzavřený prostor nebo veřejný zájem. Cestu nelze povolit přes prostor uzavřený proto, aby do něj cizí lidé neměli přístup, ani tam, kde tomu brání veřejný zájem.
Tyto výjimky jsou ale skutečně výjimkami z pravidla, že vlastník má na přístup ke své nemovitosti právo.
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Zvláštní situací je koupě pozemku, ke kterému chybí přístup. Dřív to soudy braly přísně, dnes je výklad mírnější.
Dlouho platilo, že kdo koupí nemovitost bez přístupu, způsobil si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti, a soud mu proto nezbytnou cestu nepovolil. Do tohoto přísného výkladu ale zasáhl Ústavní soud, podle kterého má právo na přístup k nemovitosti ústavní ochranu, a okolnost, že vlastník koupil pozemek bez přístupu, se má spíš promítnout do výše úplaty za cestu než do jejího odepření. I tak se ale koupi pozemku bez zajištěného přístupu vyplatí vyhnout. Prakticky proto pamatujte:
Prověřte přístup před koupí. Ještě před koupí si ověřte, jestli má pozemek zajištěný přístup z veřejné cesty, ideálně v katastru. Co si v katastru ohlídat, jsme rozebrali v článku o tom, co ověřit v katastru nemovitostí před koupí nemovitosti. Cesta bývá služebností. Nezbytná cesta se často zřizuje jako služebnost, tedy věcné právo zapsané do katastru, které přechází i na dalšího vlastníka. Jak služebnosti fungují, jsme popsali v článku o tom, jak funguje věcné břemeno a co může zatížit nemovitost. Cestu udržuje ten, kdo ji užívá. O nezbytnou cestu se stará ten, komu slouží, a nese s tím spojené náklady.
Nezbytná cesta je tak řešením i pro zděděné či koupené pozemky bez přístupu, jen počítejte s náhradou sousedovi a s tím, že bez dohody rozhodne až soud.
Zvláštní situací je koupě pozemku, ke kterému chybí přístup. Dřív to soudy braly přísně, dnes je výklad mírnější.
Když nelze pozemek nebo dům řádně užívat proto, že nemá dostatečné spojení s veřejnou cestou, může vlastník podle občanského zákoníku žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Rozhoduje objektivní nedostatečnost přístupu, ne pohodlí, a cesta se povoluje v rozsahu nutném k užívání s co nejmenším zásahem do sousedova pozemku.
Soud ji nepovolí, pokud by škoda na sousedově pozemku zřejmě převýšila výhodu, pokud si žadatel nedostatek přístupu způsobil hrubou nedbalostí nebo úmyslně, nebo pokud jde jen o pohodlnější spojení. U koupě pozemku bez přístupu dřív soudy cestu odmítaly, Ústavní soud ale řekl, že se to má promítnout spíš do výše úplaty. Nezbytná cesta se zřizuje i jako služebnost zapsaná do katastru a udržuje ji ten, kdo ji užívá.
Tento článek je obecný přehled, ne právní rada. Konkrétní situaci je vhodné probrat s advokátem nebo notářem. Zdroje fotografií polni-cesta-k-odlehle-nemovitosti: Zorba the Geek/Wikimedia, CC BY-SA 2.0 zavrena-brana-pristup-pozemek: Trevor Rickard/Wikimedia, CC BY-SA 2.0 katastralni-mapa-vyrez-pozemek-cesta: Tuten/Wikimedia, volné dílo