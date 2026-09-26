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Ani namyšlení podnikatelé, ani otravné tetky. Výzkum ukázal, kteří hosté si v restauracích nejvíce stěžují

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Představte si klasickou scénu: restaurace, mírně vychladlé hranolky na talíři a rozčilená žena středního věku, která energicky žádá vedoucího směny. Tento obraz „otravné tety" se objevuje ve filmech i anekdotách. Jsou to ale opravdu nesnesitelné ženské, kdo si v restauracích nejvíce stěžuje?
Ani namyšlení podnikatelé, ani otravné tetky. Výzkum ukázal, kteří hosté si v restauracích nejvíce stěžují

Ani namyšlení podnikatelé, ani otravné tetky. Výzkum ukázal, kteří hosté si v restauracích nejvíce stěžují

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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