Velká cena Ázerbájdžánu: Tragická jízda pro Alpine a vítězství Russella

V ulicích Baku je 26.4 °C teplota trati se pohybuje na 45.6 °C. Oba monoposty Aston Martinu startují z úplného konce startovního roštu, došlo totiž k výměně pohonné jednotky. O pět míst si pohoršil i Carlos Sainz.
Živý přenos
2. kolo
Napříč celým polem probíhají souboje. Isack Hadjar tlačí na Norrise. Max Verstappen za svým týmovým kolegou mírně chyboval. Antonelli jede sedmnáctý, Hülkenberg si polepšil na 15. místo.
3. kolo
Oba Red Bully předjely Norrise, Brit tak spadl na šestou příčku. Russell už si v čele tvoří náskok, už je o dvě vteřiny před Piastrim.
4. kolo
Hadjar začal tlačit na Leclerca, a úspěšně ho předjel.
After a slow start Hadjar is on the move
He sweeps past Leclerc and up to P3 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 4/51 pic.twitter.com/F0M7Ldda9n
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
5. kolo
Pilota Ferrari předjel i Max Verstappen, Monačan se propadl na páté místo.
Max on the move!
Here's the helicam of the Dutchman passing Leclerc #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/8LXqxDu2Of
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
6. kolo
Vozy Alpine se drží na 8. a 9. příčce. Závod zatím pokračuje bez incidentů. Antonelli už pokročil na čtrnácté místo.
7. kolo
V Red Bullu proběhla týmová režie – Hadjar má svou pozici nechat Verstappenovi. Nizozemec začal ihned stahovat na Piastriho.
8. kolo
Oba jezdci rakouské stáje spolupracují, Verstappen svému týmovému kolegovi nechává zrychlení v podobě overtake módu.
9. kolo
První žlutá vlajka dnešní Velké ceny! Lance Stroll v únikové zóně zanechal svůj monopost a závod pro něj končí. Russell svůj náskok na čele zvyšuje na 5 sekund.
10. kolo
Čas začíná místy ztrácet Verstappen, stěžuje si na sjeté pneumatiky, Piastriho ale stále dohání. Andrea Kimi Antonelli se prokousal na 14. místo, a postupuje dál.
11. kolo
Nizozemec v Red Bullu stahuje čas na druhého Piastriho. Antonelli předjel Alexandera Albona i Liama Lawsona, Ital se tím posunul na 11. místo.
Verstappen is getting very close to Piastri #F1 #AzerbaijanGP | LAP 11/51 pic.twitter.com/dmx08VTOD1
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
14. kolo
Piastri si hlídá hranici overtake módu, Verstappen ho tak nemůže dostihnout. Russell svůj náskok prodloužil na šest sekund. Valtteri Bottas a Fernando Alonso se navzájem předjíždí na úplném konci roštu.
How's Antonelli getting on?
Kimi is making steady progress – he's moved up from a P16 start and is currently running P11 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 13/51 pic.twitter.com/HzAfWWsjYC
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
16. kolo
Lewis Hamilton se snaží dojet Norrise na šesté příčce. McLaren ale nemá ideální tempo a Norris v jedné zatáčce chyboval, pilot Ferrari se postupně přibližuje.
So close
Oscar Max… with Isack just behind! #F1 #AzerbaijanGP | LAP 15/51 pic.twitter.com/p7rOuSRhta
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
18. kolo
Hamilton úspěšně předjel Norrise. Antonelli se dostal na desáté místo přes Bearmana.
Norris has been trying to hold Hamilton at bay for some time, but the Ferrari driver has finally won that mini-battle
Hamilton is up to P6 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 18/51 pic.twitter.com/4Yphx50nH9
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
19. kolo
Piloti začínají pociťovat degradaci pneumatik. Hadjar svému inženýrovi tvrdí, že ještě několik kol na své sadě dojet zvládne. Naopak si stěžuje na pomalou jízdu svého týmového kolegy.
Hadjar is getting very close to Verstappen #F1 #AzerbaijanGP | LAP 20/51 pic.twitter.com/GZoC3yrLF4
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
21. kolo
Bottas předjel Alonsa, a ten zamířil do boxů. Pro oba Aston Martiny tak závod končí.
23. kolo
Hajdar si opakovaně stěžuje na zpomalování Verstappena a dožaduje se změny pozicí. První zastávku v boxech udělal Sainz, přezul na nejměkčí sadu pneumatik. Španěl je devatenáctý.
Hadjar is saying he has good pace
Will Red Bull swap their drivers around? #F1 #AzerbaijanGP | LAP 22/51 pic.twitter.com/9d1cZ7rOHc
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
25. kolo
Vedoucí závodu, Russell, monopstem lehce škrtl o zeď. Mercedes bude sledovat stav jeho pneumatik, ale vypadá to v pořádku. Desetivteřinový náskok na Piastriho si stále drží.
Steady on, George!
Russell is 10 seconds ahead but he's not holding back as he brushes the Turn 15 barriers #F1 #AzerbaijanGP | LAP 25/51 pic.twitter.com/J422X7qawp
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
27. kolo
Hamilton už má sježděné přední pnuematiky, do boxů ale kromě pilota Williamsu zatím nezajel nikdo. Oba piloti Red Bullu už své inženýry musí vytáčet, navzájem se dohadují o pozicích. Verstappen tvrdí, že na nejměkčí sadě pneumatik se dá zajet zbytek závodu a chce do boxů, Hadjar si myslí, že je rychlejší než Nizozemec.
30. kolo
Russell zajíždí jedno nejrychlejší kolo za druhým.
Druhé žluté vlajky dne! Lando Norris vyjel mimo trať, neskutečně zatáčku probrzdil. Brit tak klesl na 9. místo.
Norris locks up into Turn 1 and has to bail out into the run-off area
He losses two places to P9 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 30/51 pic.twitter.com/Pu1sKY92GS
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
31. kolo
Další žluté vlajky, tentokrát ale fatální! Albon končí ve zdi a spouští safety car. Ostatní týmy tak zajíždí do boxů.
Albon into the barriers
⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #AzerbaijanGP | LAP 31/51 pic.twitter.com/ibKEW60ptP
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
32. kolo
Lawson a Hülkenberg jsou jediní jezdci, kteří se do pitlane nedostavili. Ferrari dělalo pitstop dvojítý, a velmi jim to u obou jezdců trvalo. Antonelli přezul, díky safety caru stáhl náskok a aktuálně je osmý.
Cue a flurry of pit stops as the Safety Car circulates #F1 #AzerbaijanGP | LAP 32/51 pic.twitter.com/4D8eq66Pke
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
33. kolo
I McLaren měl poněkud delší pitstop. Dvanáctý Lawson a patnáctý Hülkenberg už také zajeli do boxů.
The @MercedesAMG Safety Car is still on track…
Here's the state of play after all the pit stops #F1 #AzerbaijanGP | LAP 33/51 pic.twitter.com/eERAjWTmPE
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
34. kolo
Hadjarovi byly hlášeny vibrace převodovky, ale snad bude monopost schopen dojet až do konce.
35. kolo
Safety car v tomto kole končí. Russell o svůj náskok přišel, takže teď nesmí chybovat.
We'll be back racing very soon!
The Safety Car is coming in this lap #F1 #AzerbaijanGP | LAP 35/51 pic.twitter.com/rEjJhsOvLi
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
36. kolo
Restart byl absolutní chaos. Colapinto s sebou vzal do bariéry několik dalších jezdců! Srazit se stihly i oba vozy Racing Bulls. Bearman s Antonellim incidentům uhýbali, došlo mezi nimi k mírnému kontaktu.
Pro oba piloty Alpine a Norrise závod končí. Safety car znovu vyjíždí.
Here's the moment at the restart from the helicam
Gasly, Colapinto and Norris are all out of the race ❌
We have another Safety Car #F1 #AzerbaijanGP | LAP 36/51 pic.twitter.com/O6MmIQpkL9
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
37. kolo
Esteban Ocon se dostal na osmé místo, za ním se drží jeho týmový kolega. Verstappen se během restartu dostal před Piastriho na druhé místo, Antonelli je sedmý.
Here we go again…
Restart No. 2 coming up! #F1 #AzerbaijanGP | LAP 38/51 pic.twitter.com/dYS5XyPJ3H
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
39. kolo
Druhý restart byl o dost klidnější než ten předchozí. Antonelli s Hamiltonem svádí souboj o šesté místo. Russell se snaží vytvořit si náskok nad Verstappenem, Nizozemec se ale nenechá odbýt.
Russell leads the way off the second restart and this time there's no drama behind #F1 #AzerbaijanGP | LAP 39/51 pic.twitter.com/AZl1eEFviF
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
40. kolo
Další chyba McLarenu! Piastri ošklivě chyboval, vyjel do únikové zóny první zatáčky. V závodu pokračuje dál, ale až na 15. příčce, a má velmi sježděné pneumatiky.
Isack Hadjar se drží třetí, za svým týmovým kolegou. Antonelli je stále šestý, před oběma Haasy.
Piastri has a massive lock-up at Turn 1
He's off into the run-off area and tumbles down the order – he's now P15 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 40/51 pic.twitter.com/ybvoq6RaRl
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
42. kolo
Antonelli dotahuje Hamiltona a snaží se Brita předjet, ten se ale už dvě kola úspěšně brání.
43. kolo
Ital Hamiltona úspěšně předjel, je tak pátý. Druhý pilot Ferrari má zatím náskok tři vteřiny. Russellovi se nepovedlo Verstappenovi ujet, mají mezi sebou méně než vteřinu. Stále se také řeší penalizace pro piloty Racing Bulls, jelikož se navzájem málem srazili.
44. kolo
Piloti Racing Bulls se vyhnou trestu, FIA tuto situaci dále zkoumat nebude.
The laps are ticking down and Verstappen is getting closer to Russell – the gap is 0.6 seconds
We're all set for a grandstand finish #F1 #AzerbaijanGP | LAP 44/51 pic.twitter.com/1fYq6Ougjy
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
45. kolo
Verstappen s Russellem stále svádí těsný souboj. Nizozemec ale znovu chyboval na pozdních brzdách.
Here's the race #F1 #AzerbaijanGP | LAP 45/51 pic.twitter.com/WsSVYAw91h
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
47. kolo
Verstappen se po svém výletu mimo trať strachoval o stav svých pneumatik, podle inženýra je ale vše v pořádku.
Max is giving it everything!
He's brushed the Turn 16 barriers #F1 #AzerbaijanGP | LAP 46/51 pic.twitter.com/UfsF20yPkE
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
48. kolo
Arvid Lindblad z devátého místa útočí na oba Haasy, zatím úspěšně pokořil Bearmana.
It's going to the wire #F1 #AzerbaijanGP | LAP 48/51 pic.twitter.com/k6fyXU9HK8
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
49. kolo
Hülkenberg startoval z 18. místa, držel se na desátém místě, ale předjel ho Carlos Sainz.
Russell can't afford any mistakes #F1 #AzerbaijanGP | LAP 49/51 pic.twitter.com/zlOkINRQ4e
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
Předposlední kolo
Piastri se sotva drží na 14. místě. Verstappena a Russella dělí pouhá vteřina, Brit si nemůže dovolit chybu.
FINAL LAP #F1 #AzerbaijanGP | LAP 51/51 pic.twitter.com/9ImLQUvpwh
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
Poslední kolo
Žluté vlajky! Bottas svůj monopost po vzoru Albona zapíchl v 15. zatáčce. Zkomplikoval život prvním dvěma jezdcům. Je to kdo s koho.
George Russell se nenechal překvapit, a vyhrává Velkou cenu Ázerbajdžánu! Verstappen je druhý, Hadjar třetí.
GEORGE RUSSELL WINS THE AZERBAIJAN GRAND PRIX!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SkqkvROIfR
— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
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