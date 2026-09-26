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Velká cena Ázerbájdžánu: Tragická jízda pro Alpine a vítězství Russella

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Vítězem Velké ceny Ázerbajdžánu se stal George Russell, druhý se umístil Max Verstappen a třetí skončil Isack Hadjar. První polovina závodu nabídla jedny žluté vlajky, zvrat ale přišel ve 31. kole kvůli bouračce Alexandera Albona. Restart safety caru byl absolutní chaos, Franco Colapinto sejmul svého týmového kolegu a Landa Norrise, pro které závod skončil. Piastri později chyboval a propadl se mimo bodované pozice. Russella s Verstappenem dělila poslední kola pouhá vteřina, ale Brit si svou pozici obhájil.
Velká cena Ázerbájdžánu: Tragická jízda pro Alpine a vítězství Russella

Velká cena Ázerbájdžánu: Tragická jízda pro Alpine a vítězství Russella

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