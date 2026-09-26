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NASA poslala do vesmíru 3301 včel, aby je otestovala. Udělaly neuvěřitelnou věc

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Duben 1984. Raketoplán Challenger vynesl na oběžnou dráhu neobvyklý náklad – tisíce včelích dělnic a jednu matku. Student Dan Poskevich chtěl zjistit, jestli hmyz dokáže stavět plástve bez gravitace. Výsledek šokoval biology.
NASA poslala do vesmíru 3301 včel, aby je otestovala. Udělaly neuvěřitelnou věc

NASA poslala do vesmíru 3301 včel, aby je otestovala. Udělaly neuvěřitelnou věc

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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