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Kupovaná vegeta má utrum: Domácí solená vegeta do sklenic dochutí polévky, omáčky i maso bez chemie

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Domácí vegetu mám ráda z prostého důvodu: vím, co v ní je, a nemusím lovit chuť zeleniny pod nánosem soli. Tahle verze se nesuší, ale míchá se rovnou se solí do sklenic, takže odpadá hlídání trouby i sušičky. Je to starý dobrý způsob, jak si udělat poctivé polévkové koření na měsíce dopředu.
Domácí vegeta

Domácí vegeta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kupovaná vegeta má utrum: Domácí vegeta ze sušené zeleniny dochutí polévky, omáčky i pečené maso bez zbytečné chemie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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