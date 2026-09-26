Nebezpečná plíseň se často ukrývá také uvnitř pračky. Jednoduchý trik ji dokáže odstranit během několika minut

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Nebezpečná plíseň se často ukrývá také uvnitř pračky. Jednoduchý trik ji dokáže odstranit během několika minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Existuje spousta lidí, kteří si myslí, že pračka se čistí sama. Není tomu tak. Po několika měsících používání se může dost znečistit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Voda po vaření brambor má v domácnosti překvapivá využití. Zkušené hospodyně ji proto nikdy nevylévají do odpadu
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