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Za socialismu ji měla v obýváku každá rodina. Dnes za tuhle lampu sběratelé dávají až 25 000 Kč

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Skoro v každém československém bytě kdysi svítila jedna a ta samá lampa. […]
Za socialismu ji měla v obýváku každá rodina. Dnes za tuhle lampu sběratelé dávají až 25 000 Kč

Za socialismu ji měla v obýváku každá rodina. Dnes za tuhle lampu sběratelé dávají až 25 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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