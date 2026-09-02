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Zátor začal budovat protipovodňová opatření. První úsek vyjde na 246 milionů

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Na začátku srpna 2026 bylo zhotoviteli předáno staveniště protipovodňových opatření v Zátoru. První úsek má být dokončen na jaře 2029 a jeho…
MW 2.900

MW 2.900

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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