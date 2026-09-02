Manchester City neutratil 458 milionů za lepší verzi starého týmu. Maresca za ně kupuje úplně jiný

Enzo Fernández stál Manchester City 125 milionů liber. Vyrovnal britský přestupový rekord, stal se prvním fotbalistou historie, který byl dvakrát prodán za více než sto milionů, a uzavřel léto, během něhož City utratilo přibližně 458 milionů liber.
Ta částka sama o sobě stačí na titulek. Jenže při pohledu na to, koho City kupovalo a koho naopak pustilo, začíná být zajímavé něco jiného.
Klub neutratil skoro půl miliardy proto, aby ke starému mužstvu přidal několik dražších součástek. Pep Guardiola skončil, Rodri odešel do Barcelony, Bernardo Silva i Tijjani Reijnders jsou pryč a s nimi zmizela velká část záložní řady, která v různých obdobích určovala způsob, jakým City kontrolovalo zápasy.
Na jejich místa přišli Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi a teď Fernández. Enzo Maresca tak nedostal pouze nové hráče. Dostal nový střed týmu.
Rodri se nedá nahradit jedním nákupem
Nejlépe je rozsah změny vidět právě na odchodu Rodriho. Maresca ještě během srpna připustil, že City hledá hráče schopného převzít část role, kterou španělský záložník plnil sedm let. Jenže „nový Rodri“ je trochu zavádějící představa. Rodri nebyl jen defenzivní záložník stojící před stopery. Určoval tempo rozehrávky, vybíral směr útoku, držel mužstvo pohromadě při ztrátě míče a v posledních sezonách dokázal rozhodovat i zápasy kolem soupeřova vápna.
Takového hráče obvykle nekoupíte tím, že najdete člověka podobné výšky a postavíte ho na stejné místo. City proto udělalo něco jiného. Rozdělilo schopnosti starého středu mezi několik nových fotbalistů.
Elliot Anderson přichází s energií, schopností hrát box-to-box a zkušeností z Premier League. Osmnáctiletý Bouaddi má být dlouhodobou investicí do hráče, který dokáže pracovat s míčem pod tlakem a řídit rozehrávku. Fernández k tomu přidává kreativitu, agresivitu bez míče a zkušenost z prostředí, kde každá ztráta bodů okamžitě vytváří tlak.
To už nevypadá jako hledání jednoho nástupce. Vypadá to jako pokus rozdělit bývalý systém mezi několik nových lidí.
Fernández je nejdražší, ale možná ne nejdůležitější
Cenovka 125 milionů liber přirozeně způsobí, že právě Argentinec bude symbolem celého léta. Pro City ale může být důležitější jeho profil než samotné jméno. Fernández není čistá šestka, která by se postavila před obranu a kopírovala Rodriho. Není ani klasická desítka, kolem níž by se musela stavět veškerá kreativita. Umí se pohybovat mezi několika rolemi, pracovat v hlubší rozehrávce, dostávat míč dopředu a zároveň hrát výš.
Právě takový hráč dává Marescovi možnost udělat něco, co bude v prvních měsících jeho působení mimořádně důležité: nemuset reprodukovat Guardiolův systém jen proto, že ho fotbalisté ještě znají.
Maresca s Guardiolou samozřejmě sdílí mnoho fotbalových principů. Chce držet míč, kontrolovat prostor a vytvářet početní výhody při rozehrávce. To ale neznamená, že potřebuje stejné role nebo stejné vztahy mezi hráči. A právě přestupové léto mu dává možnost tyto vztahy překreslit.
Skoro půl miliardy vytváří také nový problém
Když klub vymění jednoho nebo dva hráče základní sestavy, může nové lidi vložit do mechanismu, který už existuje. Vědí, kde mají stát spoluhráči, jak tým reaguje po ztrátě míče a kdo převezme odpovědnost v konkrétní fázi zápasu. City letos mění příliš mnoho věcí současně na to, aby se na tuto výhodu mohlo spolehnout.
Anderson, Bouaddi a Fernández se musí naučit nejen Marescovy požadavky. Musí se naučit jeden druhého. Stejně tak Iliman Ndiaye, který přišel z Evertonu za zhruba 65 milionů liber, přidává další novou možnost v útoku. To je přesně místo, kde samotná cena přestává být podstatná. Klub může koupit prvotřídní hráče, ale nemůže koupit několik let společných zkušeností.
Rodri věděl, kam se Bernardo Silva posune ještě předtím, než se Portugalec skutečně pohnul. Guardiola mohl měnit strukturu uprostřed zápasu a pracovat s hráči, kteří jeho principy slyšeli stovkykrát na tréninku. Maresca začíná s lidmi, kteří se v některých případech představili jeden druhému teprve před několika týdny.
První výsledky přitom mohou trochu klamat
City vstoupilo do nové éry dvěma ligovými vítězstvími a proti Crystal Palace už místy vypadalo velmi přesvědčivě. Rayan Cherki byl výborný, Erling Haaland skóroval a mužstvo dokázalo po přestávce soupeře výrazně přehrát. To je pro Marescu dobrá zpráva.
Současně ale ještě nejde o definitivní důkaz, že radikální přestavba funguje. Proti týmům, které City nechají hrát s míčem a nebudou jeho nové vazby cíleně testovat, může individuální kvalita mnoho věcí zamaskovat.
Složitější chvíle přijdou proti soupeřům, kteří dokážou pressingem rozbíjet rozehrávku a nutit novou záložní řadu rozhodovat se během zlomku sekundy. Teprve tam zjistíme, jak rychle se z velmi drahých jednotlivců stal tým.
City prodávalo skoro stejně agresivně, jako nakupovalo
Je také fér dodat, že číslo 458 milionů nevystihuje celé hospodaření klubu. City podle Reuters zároveň získalo z prodejů přibližně 280 milionů liber. Přestavba tedy není bezhlavým vrstvením nové kvality na starý kádr. Velká část starého kádru skutečně odchází. Právě to ale potvrzuje hlavní pointu.
Manchester City nezažívá obyčejné drahé přestupové léto. Zažívá výměnu generace a trenéra zároveň. Guardiola po sobě nezanechal rozbitý tým. City skončilo v Premier League druhé a stále mělo několik hráčů světové úrovně. Jenže deset let jednoho trenéra vytvořilo prostředí, v němž byla řada fotbalových rozhodnutí téměř automatická.
Po jeho odchodu mohl klub postupovat opatrně a snažit se automatizmy zachovat co nejdéle. Místo toho zvolil radikálnější variantu.
Skutečnou cenu 458 milionů zjistíme až ve chvíli, kdy City nebude mít čas přemýšlet
Fernández, Anderson nebo Bouaddi mohou být jednotlivě fantastické nákupy. Ani jeden z nich však nepřichází do hotového systému, kde stačí převzít místo po předchůdci.
Společně mají vytvořit systém nový. A právě proto budou následující měsíce mnohem zajímavější než jednoduché počítání milionů. Manchester City si za 458 milionů koupilo obrovské množství talentu, energie a možností.
Nekoupilo si však jistotu, že všechno začne okamžitě fungovat. Po deseti letech Guardioly klub poprvé nebude hledat odpověď na otázku, jak starý stroj ještě vylepšit.
Maresca teď musí dokázat, že dokáže postavit vlastní.
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Zdroje: Reuters – Man City complete Fernandez signing from Chelsea [1], Reuters – Premier League clubs smash summer transfer spending record [2], Reuters – Manchester City sign Morocco midfielder Bouaddi from Lille [3], The Guardian – Fernández completes record-equalling £125m move from Chelsea to Manchester City [4].