Ano, šéfe 2. díl: „Vaříme jako vaše babička, ta to také neuměla.“ Mladý kuchař se po kritice sesype

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Ano, šéfe 2. díl: „Vaříme jako vaše babička, ta to také neuměla.“ Mladý kuchař se po kritice sesypePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdeněk Pohlreich vyrazil s Ano, šéfe! do Veselí nad Lužnicí zachraňovat prodělečnou restauraci. Z místní gastronomie nebyl nadšený a kuchaře dohnal k slzám.
Ano, šéfe!
Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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