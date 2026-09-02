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Ano, šéfe 2. díl: „Vaříme jako vaše babička, ta to také neuměla.“ Mladý kuchař se po kritice sesype

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Zdeněk Pohlreich vyrazil s Ano, šéfe! do Veselí nad Lužnicí zachraňovat prodělečnou restauraci. Z místní gastronomie nebyl nadšený a kuchaře dohnal k slzám.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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