Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukáže

Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukážePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukážeZdroj: Město Olomouc
Článek byl publikován 15.10.2026 17:08
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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