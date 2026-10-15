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Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukáže

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Město Olomouce chystá webovou aplikaci, ve které si obyvatelé budou moci ověřit, zda jejich obydlí zasáhne případná povodeň. Výpočty vycházejí z reálných průtoků, aplikace by měla být pro veřejnost k dispozici v průběhu příštího roku.
Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukáže

Zasáhne váš dům případná povodeň? Olomouc chystá aplikaci, která to ukáže

Zdroj: Město Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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