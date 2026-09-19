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Můj brácha má prima bráchu: Josef Carda poprvé před kamerou, výměna manželek a fámy o milencích

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Oblíbená komedie Můj brácha má prima bráchu přinesla úsměvný rodinný příběh. Zákulisí filmu odhaluje falešné milence, prohozené manželky a slavné sportovce.
Můj brácha má prima bráchu

Můj brácha má prima bráchu

Zdroj: FOTO:Miloš Schmiedberger, distr. FILM+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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