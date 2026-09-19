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Na Dnech NATO poletí stroje, kterým se za letu mění rozpětí o metry. Dnes už se takové nedělají

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B-1B Lancer a Tornado na Dnech NATO připomenou éru měnitelných křídel. Jak fungovala, proč dávala smysl a proč z nových letadel mizí.
B-1B Lancer při rychlém průletu se silně zataženými křídly.

B-1B Lancer při rychlém průletu se silně zataženými křídly.

Zdroj: Jenko88/Wikimedia CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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