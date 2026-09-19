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Josef Maršálek jako Brandon Walsh. Fanoušky nadchla 20 let stará fotka

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Dennívýzva
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Slavný cukrář a porotce v soutěži Peče celá země Josef Maršálek potěšil své fanoušky 20 let starou fotkou. Mnozí by ho na snímku nejspíše ani nepoznali, přirovnávají ho k seriálové postavě.
Josef Maršálek jako Brandon Walsh. Fanoušky nadchla 20 let stará fotka

Josef Maršálek jako Brandon Walsh. Fanoušky nadchla 20 let stará fotka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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