Leoš Mareš terčem drsné kritiky: Moderátor v živém vysílání ošklivě ponížil malou holčičku

Rádio umí být nevděčně rychlé a ne vždy se moderátorům podaří zareagovat optimálně. Něco takového se odehrálo v Ranní show Evropy 2, kde Leoš Mareš odpověděl na dětské přání tak nešťastně, že ho přímo ve studiu zastavila kolegyně.
Leoš Mareš patří k moderátorům, kteří jsou známí svým výrazným humorem a pohotovými reakcemi. Tentokrát ale podle našeho názoru v Ranní show Evropy 2 jeho humor narazil na citlivější místo. V redakci In-Lifestyle jsme poslouchali situaci, kdy do živého vysílání zavolala malá holčička s docela obyčejným přáním, chtěla si nechat zahrát svou oblíbenou písničku. Místo milé reakce ale přišla od Leoše Mareše odpověď, která ji zřejmě příliš nepotěšila.
Chtěla jen písničku. Mareš ji odbyl
Dětský hlas se ozval v ranním vysílání
Evropy 2 s prosbou: „Dobré ráno, mohli byste pustit od Katseye písničku Debut?“ Jenže Mareš na přání nezareagoval tak, jak by možná malá posluchačka čekala. „Ne, pusť si to sama,“ odpověděl jí. Následně se jí se smíchem zeptal, jestli je skutečně fanouškem této dívčí skupiny, a přidal ještě poznámku v narážce na vzrůstající popularitu této dívčí hudební skupiny z Los Angeles: „Na tebe to taky skočilo?“
Pak se Mareš malé posluchačky zeptal na věk. Jenže na druhém konci telefonu už se nikdo neozval. Po chvíli ticha tak do situace vstoupila jeho kolegyně Kateřina Říhová.
„Už se s tebou nebaví,“ poznamenala. Následně se pokusila celou situaci odlehčit slovy „Sympatický strýc Leoš.“ Jenže Mareš jí kontroval, že je spíš nesympatický. Říhová mu vysvětlila, že jeho „sympatičnost“ samozřejmě myslela ironicky.
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Tím ale výměna mezi moderátory neskončila. Mareš totiž prohlásil:
„Já jsem to neřekl v ironii.“ Říhová mu vzápětí dala najevo, že jeho vystupování rozhodně jako nevinný vtip nepůsobilo. Mareš nakonec sám připustil: „Byl jsem ošklivý na holčičku.“ Jeho snahu situaci vysvětlit nakonec jeho kolegyně utnula a připomněla mu, že dítěti zkrátka řekl, aby si písničku pustilo samo. Marešovy divoké začátky
Celá situace je o to výraznější, že Mareš působí v Ranní show už dlouhá léta. Na Evropě 2 moderuje ranní show od roku 1997 a je s jejím moderováním spojen prakticky po celou kariéru. Nejde přitom o první moment, kdy se v souvislosti s jeho působením v rádiu připomínalo, že jeho humor nebo způsob vysílání může být někdy hodně ostrý.
Nedávno například Marešův někdejší šéf Miloš Pokorný vzpomínal na jeho začátky v Evropě 2. Podle jeho vyprávění byl tehdy Mareš pořádný živel a za své přešlapy dostával pokuty.
„Takže já mu dával pokuty. Ten měl víc na pokutách, než vydělal,“ vzpomínal v pořadu 7 pádu Honzy Dědka. Zároveň ale dodal, že Mareš nakonec vydržel a vybudoval si pěknou kariéru. Foto: NextFoto, Leoš Mareš na křtu alba It**1**s Never Late to See the Light
Připomenout lze také výrazný incident z roku 2011, kdy Mareš přišel do ranního vysílání po večírku a konflikt s Patrikem Hezuckým vyústil v ostrou slovní přestřelku. Hezucký tehdy vysílání po několika minutách opustil, aby zabránil další hádce. Od té doby uplynulo více než patnáct let a dnešní situace se s tehdejším incidentem pochopitelně nedá úplně srovnávat. Pořád ale platí okřídlené pravidlo, že se zkrátka i mistr tesař někdy utne.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Leoš Mareš v živém vysílání ošklivě odbyl malou holčičku: Situaci musela hasit jeho kolegyně byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.