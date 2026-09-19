Nevěří tradičním vyučovacím metodám. Své děti neposílají do školy, doma je ale neučí číst ani psát

Reklama
2 min
Nevěří tradičním vyučovacím metodám. Své děti neposílají do školy, doma je ale neučí číst ani psátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rodiče ve Velké Británii se rozhodli, že své děti nebudou posílat do školy. Místo toho 12letého Ulyssese, 8letou Ostaru a 4letého Kaie učí doma. Dělají to ale velmi zajímavým způsobem. Alternativní způsoby školní výuky se [...]...
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Pexels
Reklama
Akrobatická dvojčata zvedla v talentové soutěži celé publikum ze židlí. V tom nejlepším však vystoupení zastavil porotce
Test znalostí českých večerníčků podle indicií: Jen lidé s vynikající pamětí mají šanci dát 10/10
Papírová čepice, houpací koník a známé „Dobrý večer“. Večerníčky se stal symbolem českých dětských večerů....
Retro kvíz na téma bydlení za socialismu: Pro pamětníky by 10 z 10 bodů neměl být problém
Bydlení za socialismu mělo své. Na byt se často čekalo roky, paneláky rostly po celé zemi a domácnosti si...
Jak správně třídit plata od vajec v roce 2026: Drtivá většina Čechů se stále řídí dávno neplatnými pravidly
Plato od vajec může vypadat jako obyčejný papír, jeho třídění ale dlouho provázely nejasnosti. Dnes už...
Babišova slova o justici překročila citlivou hranici: Kritika rozsudků je jedna věc, řeči o „mafii“ druhá
Babiš změnil názor na poslaneckou imunitu a jako vysvětlení vytáhl velmi silná slova o české justici. Kde...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Dcera hokejového trenéra Růžičky maminku překecala na nový účes. Osmiletá Lejla vypadá jako malá Barbie
SportyŽivě
dnes, 09:28
3 min
Hamza končí jako viceprezident. Světový biatlon vydal i rozhodnutí o Rusku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:22
Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby
Hanácká Drbna
dnes, 09:17
1 min
Kincl rozebral Roušalovy chyby. Obranu měl mít najetou jako násobilku
MMAMAG.cz
dnes, 09:15
1 min
Péřová bunda může být po domácím praní čistá a nadýchaná jako z čistírny. Většina lidí však přehlíží jeden zásadní detail
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:12
2 min
Reklama
Uzené koleno s povidlovo-perníkovou omáčkou podle staročeského receptu s vůní skořice a hřebíčku
Cooky.cz
dnes, 09:09
3 min
Nevěří tradičním vyučovacím metodám. Své děti neposílají do školy, doma je ale neučí číst ani psát
Světkreativity
dnes, 09:08
2 min
Na HBO se zahajuje krvavý Dlouhý pochod. Adaptace raného Kinga dokládá autorovu jasnozřivost
Kinobox.cz
dnes, 09:05
2 min
REPORTÁŽ: Korea prodává západu naleštěnou realitu, která neexistuje
Aplausin.cz
dnes, 09:05
4 min
Příští týden v Ulici: Vážný úraz, na dobré stopě, rozhodující střet a Adéla si nedá pokoj
ReadZone
dnes, 09:04
2 min
Reklama
Sagvan Tofi přiznal, že ho dcera Satine úplně vyčerpává. „Ona je celá po mně. Geny jsou vlastně svině," řekl s úsměvem
VIPživot.cz
dnes, 09:04
2 min
Kouč anglického giganta chystá na Čechy překvapení. Tuchel doma nechal deset borců z MS
SportyŽivě
dnes, 09:01
3 min
Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti
Pražská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Kalorická tabulka ořechů. Nejvíce se tloustne po levných, kterých Češi hltají tuny u televize
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Rozhodčí pod palbou. Proč fanoušci v MMA vidí v těsném zápase loupež
MMAMAG.cz
dnes, 09:00
2 min
Reklama
Hodonínská zoo láká na nové papoušky. Na stezce je jich zatím pětadvacet
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Cestovatel, soudce Eskymáků i pojídač medvědů. Osud polárníka Welzla má nové pokračování
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:59
Hrála Zrádce, ale tohle už odmítá. Hofmanová ostře reagovala na násilí v nové řadě
Žena.cz
dnes, 08:59
Jižní Korea čekala před zápasem na svou hymnu. Pořadatelé jí pustili severokorejskou
Vše o sportu
dnes, 08:58
2 min
Do Chebu vlakem přijel vězeň na útěku, strážníci ho zajistili u nádraží
Karlovarská Drbna
dnes, 08:56
1 min
Reklama
3D tiskárna vyrobila 6m katamarán z jednoho kusu za 160 hodin. Z recyklovaného plastu a splňuje námořní normy
Mobify.cz
dnes, 08:53
5 min
Reinders odmítá Clash. Kdo se chystá na bizarní zápas, v jeho gymu s přípravou nepochodí
MMAMAG.cz
dnes, 08:45
1 min
Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 08:41
7 min
Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
2 min
UFC má tradici a prestiž, PFL vsadila na kapitál a velké smlouvy
MMAMAG.cz
dnes, 08:30
2 min
Reklama
Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Josef Maršálek jako Brandon Walsh. Fanoušky nadchla 20 let stará fotka
ČR Zprávy
dnes, 08:28
2 min
Colin Ireland si dal předsevzetí stát se sériovým vrahem. Během tří měsíců zabil pět mužů
Psychologie zločinu
dnes, 08:24
15 min
Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka
Poudree.cz
dnes, 08:21
3 min
Kraj podpoří úpravu lyžařských tras v Krkonoších, Orlických horách a na Kladsku
Hradecká Drbna
dnes, 08:21
1 min
Reklama
Vyrostly vám na trávníku houby? Důvod k panice to většinou není
Home-in-Cube
dnes, 08:20
4 min
Vitalitu organismu lze obnovit šetrnou podporou přirozené detoxikace. Játrům nejvíce prospěje zdravější režim a kvalitní spánek
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:20
2 min
Štěpánek dostává ve StarDance zabrat: Přísná trenérka ho nešetří, problém mu dělá jedna věc
Aplausin.cz
dnes, 08:19
2 min
Na Dnech NATO poletí stroje, kterým se za letu mění rozpětí o metry. Dnes už se takové nedělají
Zbrojopis
dnes, 08:18
6 min
Z nenápadného kluka sebevědomý muž. Syn Lucie Bílé dostal životní příležitost a promluvil o trémě
VIPživot.cz
dnes, 08:18
2 min
Reklama
Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil
Plzeňská Drbna
dnes, 08:17
1 min
Novotný ukázal na Vémolovu slabinu. Tudy by mohla vést cesta k Vosgröneho vítězství
MMAMAG.cz
dnes, 08:16
1 min
Můj brácha má prima bráchu: Josef Carda poprvé před kamerou, výměna manželek a fámy o milencích
BetterLife
dnes, 08:14
3 min
Hrnkový makový zákusek, který zvládne upéct každý: Vláčný, hutný, plný máku a bez vážení
Cooky.cz
dnes, 08:12
5 min
Na letišti v Mošnově začaly Dny NATO, v koloně mohou lidé čekat i dvě hodiny
Ostravská Drbna
dnes, 08:05
2 min
Reklama
Reklama
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Leoš Mareš terčem drsné kritiky: Moderátor v živém vysílání ošklivě ponížil malou holčičku
Místo radosti přišlo ponížení: Máma vytáhla před hosty dárek, který Veroniku zaskočil
Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka
Reklama
Reklama