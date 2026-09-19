Uzené koleno s povidlovo-perníkovou omáčkou podle staročeského receptu s vůní skořice a hřebíčku

Maso v jídelníčku sice běžně moc nevyhledávám a přednost dávám spíše lehkým jídlům, ale čas od času na mě přejde taková nepříčetná chuť na pořádnou, poctivou baštu, že prostě neodolám. Přesně takový okamžik nastal nedávno, když jsem v řeznictví uviděla nádherné , které mělo skoro uzené kolínko 2 kg. Hned mi bylo jasné, že si z něj udělám pořádné kulinářské hody. První den jsem si dopřála klasický horký ovárek a zapila ho sklenkou dobrého o objemu červeného vína 2 dl. Druhý den mi ale v hrnci zbyl silný uzený vývar a hromada šťavnatého masa, což byla perfektní příležitost pro přípravu poctivé staročeské povidlové omáčky.
Tato
neodolatelná kombinace slaného uzeného masa a sladkokyselé ovoněné kořením a zahuštěné omáčky strouhaným perníkem je prostě naprosto geniální. Vůně hřebíčku a skořice provoní celou kuchyň tak neuvěřitelně, že se u stolu okamžitě sejdou všichni milovníci tradičních chutí.
Můj tip zní: Při vaření voňavého základu ze skořice a hřebíčku použijte kousek gázy nebo čajové sítko, abyste celé koření z vody snadno vytáhli a nemuseli ho pracně lovit lžičkou v horkém hrnci. Recept na uzené vepřové koleno s povidlovou perníkovou omáčkou
Celkový čas přípravy, vaření masa a dokončení omáčky: 1 hodina 50 minut Ingredience potřebné k přípravě 1,8 kg uzeného vepřového kolena 400 g švestkových povidel 100 g strouhaného perníku na zahuštění 1 kousek celé skořice 5 hřebíčků 50 g másla 1 špetka soli 500 ml uzeného vývaru 150 ml vody 1 houskový knedlík Postup při přípravě uzeného kolena s povidlovou omáčkou
1. Uzené vepřové koleno důkladně omyjte pod tekoucí studenou vodou, vložte do tlakového hrnce, zalijte dostatečným množstvím vody a hrnec pevně uzavřete.
2. Tlakový hrnec postavte na sporák, přiveďte k varu a od momentu natlakování vařte uzené koleno do úplného změknutí po dobu
60 minut.
3. Po uplynutí doby hrnec opatrně odtlakujte, měkké uzené koleno vytáhněte na prkénko a uzený vývar přeceďte přes jemné sítko do misky.
4. Do menšího kastrůlku nalijte trochu vody, přidejte celou skořici, hřebíčky, přiveďte k varu a vařte na mírném ohni po dobu
10 minut, aby koření uvolnilo své intenzivní aroma.
5. Z kastrůlku vylovte celou skořici i hřebíčky, k voňavému kořeněnému základu přilijte přecezený uzený vývar a zahřejte téměř k varu.
6. Do horké tekutiny přidejte poctivou dávku švestkových povidel, přisypte špetku soli a za neustálého míchání metličkou povidla zcela rozpusťte po dobu
5 minut.
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7. Jakmile se povidla v základu rozpustí, přisypte strouhaný perník na zahuštění a omáčku na mírném ohni povařte do požadovaného zhoustnutí po dobu
5 minut.
8. Na sám závěr sejměte kastrůlek z plotny, do omáčky vhoďte kousek studeného másla, mícháním ji krásně zjemněte a zjemněnou omáčku již dále nevařte.
9. Uvařené uzené koleno zbavte kůže a kostí, šťavnaté maso nakrájejte na plátky a rovnoměrně rozložte na talíře.
10. K masu přidejte na plátky nakrájený houskový knedlík, vše štědře přelijte horkou povidlovou perníkovou omáčkou a ihned podávejte.
Foto: Cooky.cz, mňamka, která stojí za uvaření Tipy redakce: Příprava uzeného masa v tlakovém hrnci vám ušetří spoustu času a zaručí, že bude koleno dokonale šťavnaté a půjde snadno od kosti. Svaření celého koření ve zvláštní vodě vytvoří úžasně voňavý základ bez rizika, že by vám hřebíček nebo skořice překážely v hotové omáčce. Kvalitní strouhaný perník dodá povidlové omáčce nejen ideální hustotu, ale také typickou kořeněnou vůni a jemnou nasládlost. Zjemnění omáčky studeným máslem provádějte až po odstavení z plotny, aby se omáčka nádherně leskla a získala sametovou hebkost. Kombinace slaného uzeného vývaru a sladkých povidel vyžaduje průběžné ochutnávání, abyste docílili dokonalé rovnováhy chutí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková