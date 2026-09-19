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Uzené koleno s povidlovo-perníkovou omáčkou podle staročeského receptu s vůní skořice a hřebíčku

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Ochutnejte poctivé uzené koleno s lahodnou povidlovou omáčkou a perníkem! Staročeskou sladkoslanou delikatesu pro 6 osob připravíte snadno za 110 minut.
Obrázek k receptu na uzené koleno s povidlovou omáčkou

Obrázek k receptu na uzené koleno s povidlovou omáčkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na uzené koleno s povidlovou omáčkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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