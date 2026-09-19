Na letišti v Mošnově začaly Dny NATO, v koloně mohou lidé čekat i dvě hodiny

Kolona od Studénky ve směru od dálnice D1 je dlouhá asi devět kilometrů. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý řekl, že v ní lidé mohou čekat i dvě hodiny.
Dopravní situace se podle něj zatím zhoršuje. Ve směru od Ostravy měří kolona asi pět kilometrů, od Příbora je dlouhá okolo tří kilometrů.
Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc. Organizátoři doporučují lidem, aby volili alternativní druhy dopravy, například vlak nebo bicykly, pro které jsou připravené hlídané kolárny.
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Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na Dnech NATO se představují armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky letos ze 14 zemí. V programu je každý den více než osm hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi a množství nejmodernější techniky.
Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že otevřeli brány areálu oproti předchozím letům dříve. "Udělali jsme to letos poprvé už v 08:15, abychom aspoň částečně umožnili snadnější přístup do areálu. Už jsme tady viděli první čekající návštěvníky po 07:00, což nás samozřejmě velice těší tento jejich zájem," řekl Pavlačík.
Česká armáda prezentuje například vozidla, která nově byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje pozemních sil - tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty CV90 společnosti BAE Systems či spojovací vozidlo Titus KOVS. V Mošnově je v českých barvách poprvé na veřejnosti k vidění přepravní letoun C-390 Millennium. "Jsme rádi, že v českém zbarvení má premiéru právě u nás," řekl Pavlačík.
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Speciální partnerskou zemí je letos Německo, mezi jehož nejatraktivnějšími ukázkami bude letoun Tornado s měnitelnou geometrií křídel. Letecké akrobatické skupiny, které tradičně patří k největším lákadlům akce, letos zastupuje oblíbená britská skupina Red Arrows.
Dny NATO se v Ostravě poprvé konaly v roce 2001. Pavlačík řekl, že prvním zahraničním účastníkem bylo v roce 2005 právě letadlo Tornado, tehdy v britských barvách. "Ale nikdy tady nepředvádělo plnohodnotnou ukázku. Letos je tady německý display tým. Bylo to naše přání v rámci jejich partnerství pro letošní rok, takže jsme rádi, že tady tuhle ukázku předvedou," řekl Pavlačík.
Jedním z aktuálních témat je podle něj zvyšování požadavků na obranu a bezpečnost. "Tato akce je od roku 2001 založená na pilíři, který je neměnný, to znamená, že návštěvník si nemusí platit vstupné, aby viděl, co se pořizuje z jeho daní. Je důležité, aby občan - daňový poplatník viděl jednak, co se pořizuje z jeho prostředků, z daní, ale také aby viděl úroveň výcviku a schopností," řekl Pavlačík.