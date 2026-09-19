Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí

Plíseň na potravinách prorůstá vlákny hluboko pod povrch a některé plísně tvoří jedovaté mykotoxiny, které nejsou vidět. U většiny potravin proto nestačí plíseň okrájet a je potřeba je vyhodit celé. Okrájet lze jen tvrdé potraviny, jako je tvrdý sýr nebo salám, a to s velkým odstupem.
Najít na chlebu nebo sýru plíseň zná každý a mnoho lidí napadené místo prostě odkrojí a zbytek sní. U většiny potravin je to ale chyba. Plíseň totiž není jen ta zelenavá skvrna na povrchu, ale mikroskopická houba, jejíž vlákna prorůstají hluboko dovnitř, kam nevidíte, a některé plísně navíc tvoří jedovaté látky, které nezničí ani vaření. U vlhkých a měkkých potravin proto nestačí okrájet a je potřeba je vyhodit celé, zatímco u tvrdých lze plíseň s velkým odstupem odkrojit. Vyplatí se vědět, proč okrájení většinou nestačí, které potraviny vyhodit a které se dají zachránit.
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Klíčové je pochopit, že vidíte jen malou část plísně. To hlavní se odehrává pod povrchem, kam nedohlédnete.
Podle amerického úřadu pro bezpečnost potravin
FSIS jsou plísně mikroskopické houby, jejichž vláknité kořeny prorůstají pod povrch potraviny, a některé z nich za vhodných podmínek tvoří mykotoxiny, tedy jedovaté látky, které mohou způsobit onemocnění. Co z toho plyne: Vidíte jen část plísně. Na povrchu je vidět jen zlomek, vlákna prorůstají hlouběji do potraviny. Mykotoxiny nejsou vidět. Jedovaté látky mohou být i tam, kde plíseň není vidět, takže odkrojení viditelné části nezaručí bezpečnost. Vaření je nezničí. Podle Státního zdravotního ústavu jsou mykotoxiny odolné a tepelná úprava, tedy vaření nebo pečení, je většinou nezničí. Spory se šíří dál. Z plísně se uvolňují spory, které se šíří na okolní potraviny i do lednice, proto napadené místo hned uzavřete a prostor vyčistěte.
Riziko navíc není jen v mykotoxinech. Plísně mohou vyvolat i alergické reakce a dýchací potíže, proto plesnivé jídlo neochutnávejte ani k němu nečichejte zblízka.
Tajemství plných košíků. Hřiby a kozáky spolehlivě najdete podle druhů stromů a vlhkosti Které potraviny vyhodit celé
U vlhkých a měkkých potravin plíseň prorůstá rychle a hluboko, takže se nedají zachránit. Tady platí jednoduché pravidlo: najdete plíseň, vyhoďte celé.
Podle úřadu FSIS patří mezi potraviny, které se při napadení plísní mají vyhodit celé:
Chléb a pečivo. Porézní struktura umožňuje plísni snadno prorůst pod povrch. Měkké sýry a mléčné výrobky. Tavené, plátkové a strouhané sýry, tvaroh, jogurt a zakysaná smetana. Měkké ovoce a zelenina. Rajčata, jahody, maliny, okurky nebo broskve, u baleného ovoce vyhoďte celé balení. Vařená jídla a zbytky. Maso, těstoviny, obiloviny, brambory, omáčky a hotové pokrmy. Džemy a marmelády, ořechy a měkké uzeniny. Také máslo, luštěniny a párky nebo šunka.
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Výjimkou jsou tvrdé potraviny s nízkým obsahem vody, ve kterých se plíseň šíří pomalu a nepronikne hluboko. U nich lze plíseň odkrojit, ale poctivě.
Podle úřadu FSIS lze u tvrdého sýra, tvrdé zeleniny a trvanlivých uzenin plíseň odstranit, když ji odkrojíte alespoň dva a půl centimetru kolem a pod ložiskem. Jak na to:
Tvrdý sýr. Parmezán, čedar nebo ementál, kde plíseň není součástí výroby. Tvrdá zelenina. Mrkev, zelí, celer nebo paprika. Trvanlivý salám a sušená šunka. Suché uzeniny, u kterých se plíseň drží na povrchu. Odkrojte s odstupem a čistým nožem. Odkrojte nejméně dva a půl centimetru kolem a pod plísní a dbejte, aby se nůž plísně nedotkl, jinak ji roznesete do zdravé části.
Zvláštní kapitolou jsou ušlechtilé plísně u sýrů jako hermelín, camembert nebo niva, které jsou součástí výroby a jsou bezpečné. I takový sýr ale může při špatném skladování napadnout jiná, škodlivá plíseň, a pak ho vyhoďte. Plísni nejlépe předejdete správným skladováním, jak jsme rozebrali v článku o tom,
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Plíseň na potravinách je mikroskopická houba, jejíž vlákna prorůstají hluboko pod povrch, kam nevidíte, a některé plísně tvoří jedovaté mykotoxiny, které nejsou vidět a nezničí je ani vaření. Proto u většiny potravin nestačí plíseň okrájet a je potřeba je vyhodit celé. Vyhoďte měkké a vlhké potraviny, tedy chléb a pečivo, měkké sýry, jogurt a zakysanou smetanu, měkké ovoce a zeleninu, vařená jídla a zbytky, džemy, ořechy a měkké uzeniny, a u baleného ovoce vyhoďte celé balení.
Zachránit lze jen tvrdé potraviny s nízkou vlhkostí, tedy tvrdý sýr, tvrdou zeleninu a trvanlivé uzeniny, u nichž plíseň odkrojíte nejméně dva a půl centimetru kolem a pod ložiskem čistým nožem, kterým se plísně nedotknete. Ušlechtilé plísně u hermelínu nebo nivy jsou bezpečné, pokud je ale napadne jiná plíseň, sýr vyhoďte. Plesnivé jídlo neochutnávejte, nečichejte k němu a napadenou potravinu i její okolí uzavřete a vyčistěte, aby se spory nešířily.
Zdroje fotografií plisen-fotka1-chleb: Jan Myšák / Wikimedia CC 4.0 plisen-fotka2-jahody: Shuntaro Kawasaki / Wikimedia CC 4.0 plisen-fotka3-syr: Benoît Prieur / Wikimedia CC0