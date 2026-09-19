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Hodonínská zoo láká na nové papoušky. Na stezce je jich zatím pětadvacet

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Barevní papoušci nově lákají návštěvníky hodonínské zoologické zahrady. U pavilonu opic vznikla nová stezka se šesti voliérami, ve kterých už nyní žije pětadvacet ptáků šesti druhů. Další přibydou v nejbližší době.
Hodonínská zoo láká na nové papoušky. Na stezce je jich zatím pětadvacet

Hodonínská zoo láká na nové papoušky. Na stezce je jich zatím pětadvacet

Zdroj: Zoo Hodonín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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