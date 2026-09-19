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Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci

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Alexandrijský maják, známý také jako maják na ostrově Pharos, byl jedním ze sedmi divů starověkého světa. Byla to nejvyšší stavba na světě, dokud nebyla v roce 1889 postavena Eiffelova věž.
Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci

Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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