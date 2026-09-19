Kraj podpoří úpravu lyžařských tras v Krkonoších, Orlických horách a na KladskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj podpoří úpravu lyžařských tras v Krkonoších, Orlických horách a na Kladsku
Hokejisté Českých Budějovic zvítězili ve 2. kole extraligy v Hradci Králové 2:0 a oslavili první výhru v...
Jiráskovo koupaliště v Náchodě čeká velká proměna. Město příští rok plánuje rekonstrukci velkého bazénu,...
Hledáte, kam vyrazit o víkendu v Hradci Králové? Čekají vás závody na koních, pohádková výprava pro děti,...
Sdílené kolo už nemusí být jen pro jednoho. V Hradci Králové se nově objevila desítka kol s dětskými...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →