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Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení

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Které české pivo chutná nejvíce lidem ze zahraničí? Odpověď nabízí gastronomický portál TasteAtlas, na kterém uživatelé hodnotí jídla, nápoje i jednotlivé značky z celého světa.
čepování piva

čepování piva

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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