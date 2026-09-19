UFC má tradici a prestiž, PFL vsadila na kapitál a velké smlouvy

Pro elitního bojovníka nejsou UFC a PFL dvě stejné nabídky s jiným logem. UFC nabízí pás, který má za sebou více než třicet let historie a mimořádnou hodnotu pro další kariéru. PFL musela nedostatek takové tradice vyvažovat podmínkami, které dokázaly přesvědčit i velká jména.
UFC prodává prestiž
První turnaj UFC se uskutečnil v listopadu 1993. Od té doby organizace vybudovala systém titulů, žebříčků a hvězd, díky kterému se její šampioni automaticky řadí mezi nejvýraznější jména celého sportu. UFC tak nemusí soupeřit pouze výší konkrétní nabídky. Její výhodou je i samotná hodnota místa na soupisce a možnost získat titul nejslavnější MMA organizace.
PFL zvolila jinou cestu. V roce 2023 do ní vstoupila společnost SRJ Sports Investments vlastněná saúdskoarabským veřejným investičním fondem PIF. Oficiální dohoda PFL se SRJ přímo uváděla, že nový kapitál má pomoci s náborem špičkových bojovníků a globální expanzí. PFL tím dostala prostředky, které jí umožnily útočit na jména, o něž by menší organizace finančně bojovat nemohly.
PFL změnila vyjednávání
Nejvýraznějším příkladem se stal Francis Ngannou. Bývalý šampion těžké váhy UFC odešel z organizace jako jedna z největších hvězd divize a následně podepsal s PFL. Jeho dohoda s PFL nebyla postavená jen na zápasech. Ngannou získal také roli předsedy PFL Africa a majetkový podíl v africké části projektu. Pro bojovníka jeho formátu tak konkurence nabídla něco, co přesahovalo běžnou smlouvu na několik zápasů.
PFL posílila i nákupem Bellatoru v roce 2023 a dál stavěla velkou část své identity na penězích spojených přímo se sportovním výsledkem. V roce 2025 rozdělila ve World Tournament více než 20 milionů dolarů, tedy přibližně 421 milionů korun, přičemž vítěz každé kategorie dostal bonus 500 tisíc dolarů, zhruba 10,5 milionu korun. Takové částky z PFL automaticky neudělaly sportovně silnější značku než UFC, bojovníkům však dávaly další možnost při rozhodování o další smlouvě.
Samotná PFL nakonec prošla další zásadní změnou. V červenci 2026 oznámila sloučení s Most Valuable Promotions. Nová společnost funguje pod značkou MVP a infrastruktura PFL má vytvořit základ její MMA části. Podle samotné organizace se poslední turnaj pod názvem PFL uskuteční ještě v roce 2026 a od 1. ledna 2027 mají další akce přejít pod značku MVP.
PFL tedy UFC z pozice světové jedničky nesesadila a nakonec mizí i její samostatná značka. Na trhu s bojovníky však zanechala konkrétní stopu. Ukázala, že konkurent nemusí nabídnout stejnou historii, pokud dokáže hvězdě nabídnout dost peněz, větší obchodní roli nebo podíl na projektu. UFC dál drží to, co se buduje nejdéle – prestiž jejího pásu a status spojený s vítězstvím v nejslavnější MMA organizaci. Její konkurenti se proto musí snažit přesvědčit bojovníky něčím jiným.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka