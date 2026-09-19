Kouč anglického giganta chystá na Čechy překvapení. Tuchel doma nechal deset borců z MS

Když německý trenér na pátečním brífinku odhaloval seznam hráčů pro první reprezentační sraz po letním turnaji, nešlo jen o rutinní obměnu. Šest absencí si vynutila zranění, další tři jsou čistě trenérským rozhodnutím. Výsledek? Anglie, která 29. září dorazí do Prahy, bude vypadat jinak, než jak ji čeští fanoušci sledovali v Americe. Kane, Bellingham, Saka a Rice zůstávají. Kolem nich se ale přeskupil celý doprovodný ansámbl, a právě v tom může být pro český tým šance.
Kdo chybí a proč
Z finální šestadvacítky, s níž Anglie vybojovala bronz na MS 2026, se do aktuální nominace nevešlo devět hráčů. Rozdělení důvodů je klíčové:
Zranění (potvrdil Tuchel osobně): Dean Henderson, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, John Stones, Jordan Henderson.
Trenérské rozhodnutí: Noni Madueke, Ivan Toney, Ollie Watkins.
Cifra „deset“ by platila jedině při počítání ze širšího letního kempu před finálním škrtem na 26 jmen. Na oficiálních soupiskách vychází devět. Podstatné ale není číslo, podstatné je, co zmizelo. Stones a James znamenají ztrátu defenzivní rutiny. Watkins s Toneym byli alternativy ke Kaneovi. Madueke zase nabízel šířku na křídle. Tuchel sám přiznal, že čekal větší kontinuitu, ale zranění mu plán rozbila.
Kdo se vrací a kdo je nový
Místo absentérů Tuchel sáhl po kombinaci návratů a čerstvé krve. Cole Palmer, který na MS chyběl kvůli nekonzistentní a zraněními poznamenané sezoně, je zpátky. „Znovu pravidelně nastupuje za Chelsea a má čísla zpátky,“ vysvětlil kouč podle oficiálního webu FA. Trent Alexander-Arnold se vrací po dobrém startu v Realu Madrid, byť Tuchel znovu veřejně zdůraznil nutnost defenzivní spolehlivosti.
Vedle nich dostali prostor:
- Jarrad Branthwaite – stoper Evertonu, dosud jediný start za Anglii
- Lewis Hall – levý bek, 4 starty
- Myles Lewis-Skelly – křídelník Arsenalu, 6 startů a gól
- Alex Scott – záložník, dosud bez reprezentačního startu
- Dominic Calvert-Lewin – útočník se 12 starty a 4 góly
- Rio Ngumoha – liverpoolský teenager, 1 start
- Jason Steele – brankář Brightonu, dosud bez startu
Nejde o béčko. Palmer má za Anglii 14 startů a 2 góly, Trent 34 startů a 4 góly. Jádro kolem Kanea, Bellinghama, Saky, Rice, Rashforda, Pickforda a Guéhiho zůstává nedotčené. Ale vazby kolem tohoto jádra jsou čerstvé, a to je rozdíl.
Čtyři zápasy za šestnáct dní
Kontext, který snadno zapadne: podzim 2026 přinesl nový formát reprezentačních přestávek. Místo dvou oddělených srazů v září a říjnu je jedno prodloužené okno od 21. září do 6. října se čtyřmi soutěžními zápasy. Anglie ve skupině A3 Ligy národů narazí postupně na Španělsko (26. září doma), Česko (29. září v Praze), Chorvatsko (3. října venku) a znovu Česko (6. října doma).
Čtyři zápasy za šestnáct dní znamenají, že širší a rotovanější kádr není Tuchelův výstřelek, ale systémová nutnost. Žádný trenér nemůže nechat stejnou jedenáctku odehrát čtyři duely v takovém tempu, zvlášť ne na začátku klubové sezony, kdy hráči teprve nabíhají na plnou zátěž. Sedmadvacetičlenná nominace místo obvyklých třiadvaceti dává smysl právě v tomto kontextu.
Co to znamená pro Česko
Pro český tým není klíčová otázka, jestli Anglie přijede „oslabená“. Individuální kvalita zůstává enormní: Kane, Bellingham a Saka by startovali v jakékoli reprezentaci na světě. Otázka zní jinak: stihne Tuchel během čtyř zápasů sladit nově poskládané role tak, aby vedle hvězd nepadala kvalita?
Palmer se po měsících mimo reprezentaci musí znovu napojit na pohyb Bellinghama. Branthwaite nebo Hall nemají zkušenost se soutěžním tlakem v anglickém dresu. A Trent, ať už nastoupí jako pravý bek nebo v záloze, přináší geniální ofenzivu i defenzivní otazníky, které Tuchel řeší od svého nástupu v říjnu 2024.
Právě v těchto švech, v nedohraných automatismech, v nejistotě nových kombinací, může český tým najít prostor. Ne proto, že by Anglie přijela bez hvězd. Ale proto, že hvězdy potřebují kolem sebe sehrané spoluhráče, a ti teprve hledají svá místa.
Přímý přenos z Prahy odvysílá 29. září ČT sport, studio startuje v 19:30, výkop ve 20:35.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl