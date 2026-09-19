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Kouč anglického giganta chystá na Čechy překvapení. Tuchel doma nechal deset borců z MS

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Thomas Tuchel zveřejnil 27člennou nominaci pro zářijovo-říjnový blok Ligy národů a oproti bronzovému kádru z mistrovství světa v ní chybí devět jmen z finální soupisky.
Kouč anglického giganta chystá na Čechy překvapení. Tuchel doma nechal deset borců z MS

Kouč anglického giganta chystá na Čechy překvapení. Tuchel doma nechal deset borců z MS

Zdroj: Bryan Berlin / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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