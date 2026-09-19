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Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti

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Na Bohnickém ústavním hřbitově byla dokončena obnova kaple, která ještě před několika lety představovala ohořelou ruinu. Stavba nyní propojuje dochované historické zdivo s novou cortenovou konstrukcí a stane se opět důstojnou dominantou místa. Veřejnosti se otevře 1. října 2026 v 17 hodin.
Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti

Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti

Zdroj: MČ Praha 8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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