Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci

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Blatnica u Martina zažila okamžik, který by si nikdo z přítomných nepřál zopakovat. Devětasedmdesátiletá žena vyrazila vyřídit běžné záležitosti na náves, kde právě stál prodejce květin a zeleniny z nedalekého Polska. Slunečný den, lidé venku, nic nenasvědčovalo nebezpečí.
Pak se ale stalo něco, co změnilo obyčejné dopoledne v noční můru. Medvěd hnědý přeběhl přes místní potok a vyrazil přímo do centra obce. Zvíře se hnalo zastavěnou částí vesnice a ocitlo se v těsné blízkosti nic netušících lidí.
Seniorka nestihla zareagovat dostatečně rychle. Šelma ji zasáhla tlapou a drápy jí způsobily škrábance. Zraněnou ženu odvezla sanitka do martinské nemocnice, kde lékaři po ošetření konstatovali, že její stav není vážný. Ještě tentýž den se mohla vrátit domů.
Záchranu dítěte a útěk šelmy zachytila kamera
Celou dramatickou scénu zaznamenaly bezpečnostní kamery. Záznam později zveřejnil Filip Kuffa, státní tajemník ministerstva životního prostředí. Video ukazuje, jak rychle dokáže medvěd překonat vzdálenost a jak málo času mají lidé na reakci.
Jeden z mužů na místě prokázal mimořádnou statečnost. Jakmile zpozoroval blížící se nebezpečí, doběhl k dítěti, které stálo opodál, a odnesl ho pryč. Medvěd naštěstí lidi nepronásledoval a pokračoval dál svým směrem. Mohlo být mnohem hůř.
Příběh ale tímto nekončí. Čtyřiašedesátikilogramový samec se do Blatnice o dva dny později vrátil. Zásahový tým Fatra zvíře vystopoval a musel ho eliminovat. Rozhodnutí nebylo jednoduché, ale opakovaný návrat do obce představoval příliš velké riziko pro obyvatele.
Když se z výjimky stává pravidlo
To, co se odehrálo v Blatnici, není ojedinělý případ. Podobný incident se stal teprve o týden dříve. Lidé v podhorských oblastech Slovenska žijí s narůstající obavou, že setkání se šelmou může přijít kdykoli. Děti si nemohou hrát venku bez dozoru, senioři se bojí vyjít na procházku.
Slovensko spolu s Rumunskem čelí situaci, kterou jiné země Evropské unie prakticky neznají. Na území těchto dvou států žije více než polovina veškeré medvědí populace celé EU. Zatímco v některých zemích představuje medvěd spíše teoretickou hrozbu, zde se stal součástí každodenního života.
Obě vlády proto dlouhodobě tlačí na změnu unijních pravidel. Argumentují, že přísná ochrana velkých šelem byla navržena pro regiony s minimálním výskytem zvířat, nikoli pro oblasti, kde se medvědi běžně pohybují na hranicích lidských sídel. Česká republika jejich požadavky podporuje.
Incident z Blatnice tak není jen lokální zprávou o nešťastné náhodě. Je to další důkaz, že debata o managementu medvědí populace musí reflektovat realitu terénu. Když se šelma prohání mezi stánky s květinami a ohrožuje seniory i děti, není čas na akademické diskuse o ochraně přírody. Je čas jednat.
Zdroje článku: pravda.sk, cnn.iprima.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková