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Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci

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Dennívýzva
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Návštěva, kterou nikdo nečekal. V obci pod Velkou Fatrou se uprostřed dne objevil medvěd a zaútočil na místní obyvatelku. Co se vlastně stalo a proč se taková setkání stávají stále častějšími?
Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci

Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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