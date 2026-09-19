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Artisté, slonice Bala i bravurní herci. V Šaldově divadle hrají Cirkus Humberto

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Kdo by neznal příběh malého Vaška Karase, kterému učaruje svět velkého cirkusu natolik, že s ním spojí celý svůj život. Oblíbený seriál teď budou moci diváci v Liberci porovnat s dramatizací Divadla F. X. Šaldy. To slibuje na jevišti nevídaný zážitek. Premiéru má představení v neděli.
Artisté, slonice Bala i bravurní herci. V Šaldově divadle hrají Cirkus Humberto

Artisté, slonice Bala i bravurní herci. V Šaldově divadle hrají Cirkus Humberto

Zdroj: Tereza Jiroušková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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