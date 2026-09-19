Reinders odmítá Clash. Kdo se chystá na bizarní zápas, v jeho gymu s přípravou nepochodíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Reinders odmítá Clash. Kdo se chystá na bizarní zápas, v jeho gymu s přípravou nepochodí
Tereza Bledá prošla domácí scénou jako mimořádný talent a do UFC vstoupila bez profesionální porážky. Tři...
Ilia Topuria oznámil, že má za sebou poslední lékařské testy a hlásí návrat. Současně naznačil, že s...
Oktagon vyrostl na Německu a v roce 2026 vstoupil i do Polska. KSW dál staví hlavně na domácím trhu, ale...
Brian Ortega označil UFC za marketingový stroj a tvrdí, že část světové špičky působí mimo největší...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →