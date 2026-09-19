Štěpánek dostává ve StarDance zabrat: Přísná trenérka ho nešetří, problém mu dělá jedna věc

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Štěpánek dostává ve StarDance zabrat: Přísná trenérka ho nešetří, problém mu dělá jedna věcPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bývalý světový šampion Radek Štěpánek (47) plní stránky novin! Slavný tenista, který byl ještě nedávno zvyklý brázdit světové kurty, se chystá na zcela novou roli. Na tanečním parketu populární show StarDance hodlá ukázat, že tvrdá dřina mu rozhodně není cizí. V otevřeném rozhovoru na tiskové konferenci pro Aplausin.cz promluvil o tom, proč kývl až na sedmý pokus, jak vypadá dril pod vedením přísné trenérky i co mu dělá největší problémy.
Radek Štěpánek míří do StarDance!
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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