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REPORTÁŽ: Korea prodává západu naleštěnou realitu, která neexistuje

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Jižní Korea se v posledních letech stala kulturním fenoménem. K-pop, K-dramata, dokonale upravené celebrity, kosmetika i romantické příběhy vytvořily na sociálních sítích obraz země, která může na první pohled působit téměř dokonale. Realita po příjezdu však může být podstatně obyčejnější. Rozdíl mezi Jižní Koreou z obrazovek a každodenním životem je natolik výrazný, že člověk může mít pocit, jako by přijel do úplně jiné země.
Redaktorka Aplausin.cz Eliška Opatrná v tradičním korejském hanboku.

Redaktorka Aplausin.cz Eliška Opatrná v tradičním korejském hanboku.

Zdroj: Eliška Opatrná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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