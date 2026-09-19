REPORTÁŽ: Korea prodává západu naleštěnou realitu, která neexistuje

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Jižní Korea se v posledních letech stala kulturním fenoménem. K-pop, K-dramata, dokonale upravené celebrity, kosmetika i romantické příběhy vytvořily na sociálních sítích obraz země, která může na první pohled působit téměř dokonale. Realita po příjezdu však může být podstatně obyčejnější. Rozdíl mezi Jižní Koreou z obrazovek a každodenním životem je natolik výrazný, že člověk může mít pocit, jako by přijel do úplně jiné země.
Korejský fenomén
Jižní Korea zažívá v posledních letech obrovský kulturní úspěch. Fenomén označovaný jako Korean Wave dostal korejskou hudbu, seriály, filmy, módu i kosmetiku do celého světa. Skupiny jako BTS nebo BLACKPINK znají miliony lidí a korejské seriály se staly běžnou součástí nabídky světových streamovacích platforem. S tím se však do zahraničí nevyváží pouze korejská kultura. Vyváží se také její velmi pečlivě upravená a estetizovaná podoba. A právě zde může po příjezdu přijít první kulturní šok.
V čem je jiná
Sama se nyní nacházím v Jižní Koreji a jeden z nejsilnějších prvních dojmů pro mě představoval právě rozdíl mezi zemí, kterou jsem několik let vídala prostřednictvím internetu, a tou, kterou jsem následně poznala osobně. Po příjezdu jsem měla chvílemi pocit, jako bych přijela do úplně jiné země. Ne proto, že by realita byla nutně horší, ale jednoduše proto, že je mnohem obyčejnější, syrovější a méně estetická než obraz, který Jižní Korea úspěšně posílá do zahraničí.
Podobnou zkušenost popisuje také moje kamarádka Bára, která se do Jižní Koreji vydala pár týdnů přede mnou.
"Přijde mi, že jejich kultura a styl života se velice přikrášluje skrze sociální sítě. Nepomáhají tomu ani K-dramata nebo K-pop idoly. Když jdete po ulici, opravdu tam nikdo nevypadá jako z BTS. Jejich život je romantizován skrze ideální představu, ale ta tam není," říká. K-dramata prodávají romantickou představu
Velkou roli hrají právě korejské seriály. Ty mohou vytvářet představu nejen o tom, jak Korejci vypadají, ale také o jejich každodenním životě. Problém nastává ve chvíli, kdy je tento obsah pro zahraniční publikum jedním z hlavních zdrojů informací o celé zemi. Romantické seriály společně s K-popem a sociálními sítěmi pak mohou vytvářet iluzi určitého „korejského snu“. Každodenní život je přitom mnohem komplikovanější. Soul je obrovská, rychlá a velmi hustě osídlená metropole. Vedle naleštěných čtvrtí, kaváren a obchodních center existuje úplně normální městský život, který se do romantických videí na Instagramu či TikToku zkrátka tolik nehodí.
Randění může přinést další kulturní střet
Rozdíly můžete pocítit také při seznamování. Mnoho mladých Korejců a Korejek má určitým způsobem slabost pro "bělochy" a mezikulturní páry tu vidíte často. V korejském prostředí totiž dlouhodobě existuje silný tlak na světlou pleť. Ten má vlastní historické a společenské kořeny a i v dnešní době je velmi častý. Globalizace, západní média a sociální sítě však do místních představ o atraktivitě přidávají další vrstvu. A především "bílé ženy" tu mohou čelit nezvyklé pozornosti, která se rychle může změnit v nepříjemnou situaci. Přesto je velký paradox, že Korejci si idealizují západní (především evropskou kulturu) a naopak Západ si idealizuje je.
Kosmetický ráj, který dokáže zahltit
Jednou z věcí, ve kterých Korea svou pověst rozhodně nezapře, je kosmetika. Obrovské množství značek, produktů a obchodů může být pro milovníky skincare rájem. Současně ale může být celý trh až překvapivě zahlcující. Nakupování v Soulu je obecně intenzivní zážitek. Člověk se pohybuje mezi obrovským množstvím lidí, reklam, obchodů, světel a produktů. A nakupování zde často není otázka minut, ale hodin. To, co na sociálních sítích vypadá jako estetická procházka mezi roztomilými obchůdky a kosmetikou, může být v realitě především intenzivní zážitek.
Rozměry Soulu přitom samy o sobě pomáhají vysvětlit, proč může být první návštěva tak intenzivní. Administrativní území města má přibližně 605 kilometrů čtverečních a žije zde téměř deset milionů obyvatel. Praha má přibližně 496 kilometrů čtverečních, ale pouze kolem 1,4 milionu obyvatel. Na ploše, která tedy není dramaticky větší než Praha, žije několikanásobně více lidí, což pro Čechy, kteří preferují klidnější prostředí, může být stresující.
Země není K-drama
To všechno neznamená, že by Jižní Korea byla horší, než jak ji známe z internetu. Spíše ukazuje, jak úspěšně dokázala vytvořit kulturní produkt, který zahraničnímu publiku představuje jen velmi specifickou část země. K-popové hvězdy nereprezentují vzhled celé populace, K-dramata nejsou dokumentem o korejských vztazích a instagramová videa ze Soulu neukazují každodenní realitu desetimilionového města. Právě osobní návštěva proto může být zajímavým vystřízlivěním.
Za dokonale nasvíceným světem K-popu, kosmetiky a romantických seriálů totiž stojí normální společnost se svými problémy, společenským tlakem, kulturními rozdíly i obyčejným každodenním životem. A možná právě v tom spočívá největší „lež“, kterou Jižní Korea Západu prodává. Nejde o to, že by svět známý z obrazovek vůbec neexistoval. Jen představuje velmi malou, pečlivě vybranou a dokonale upravenou část velmi komplikovanější reality.