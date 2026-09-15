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Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl

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Střevní mikrobiom psů a koček je domovem miliard užitečných bakterií, které se starají o správné trávení, vstřebávání živin a ochranu před patogenními zárodky. Až 70 % buněk imunitního systému se nachází právě ve střevním traktu. Pokud dojde k narušení této citlivé rovnováhy, zvíře začne trpět opakovanými průjmy, nadýmáním, únavou nebo zhoršenou kvalitou kůže a srsti.
Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl

Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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