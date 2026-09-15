Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl

Střevní mikrobiom psů a koček je domovem miliard užitečných bakterií, které se starají o správné trávení, vstřebávání živin a ochranu před patogenními zárodky. Až 70 % buněk imunitního systému se nachází právě ve střevním traktu. Pokud dojde k narušení této citlivé rovnováhy, zvíře začne trpět opakovanými průjmy, nadýmáním, únavou nebo zhoršenou kvalitou kůže a srsti.
Kdy je vhodné probiotika mazlíčkovi nasadit
K narušení střevní mikroflóry dochází nejčastěji při užívání antibiotik, která spolehlivě ničí nejen škodlivé, ale i přirozené prospěšné bakterie. Probiotika jsou proto nezbytná během i po antibiotické léčbě. Stejně tak se vyplatí podávat je při odčervení, přechodu na nové krmivo, v období psychického stresu (přechod do nového domova, cestování) nebo u starších zvířat s chronickými trávicími obtížemi.
Lidská probiotika versus specializovaná veterinární
Častou chybou bývá podávání lidských probiotických preparátů nebo běžných jogurtů. Trávicí trakt psa a kočky má jiné pH i specifické bakteriální kmeny než trakt lidský. Lidská probiotika v žaludku zvířete často nepřežijí kyselé prostředí a neosídlí střevo tak efektivně. Vždy proto vybírejte veterinární probiotika s obsahem kmenů přímo určených pro zvířata.
Foto: Pixabay Jak probiotika správně podávat pro maximální účinek
Aby probiotické bakterie úspěšně dorazily až do tlustého střeva, podávejte je zvířeti společně s krmivem. Pokud zvíře současně užívá antibiotika, je nutné dodržet časový odstup minimálně 2 až 3 hodiny mezi podáním antibiotika a probiotika, jinak by antibiotikum prospěšné bakterie zničilo. Probiotickou kúru se doporučuje podávat ještě alespoň 14 dní po ukončení léčby.
Často kladené otázky (FAQ) Pomohou probiotika i při akutním průjmu?
Ano, při lehkém dietním chybném kroku nebo stresovém průjmu dokážou probiotika v kombinaci se šetřící dietou trávicí trakt velmi rychle zklidnit.
Jaký je rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky?
Probiotika jsou živé užitečné bakterie, zatímco prebiotika představují speciální vlákninu (např. inulin), která slouží jako potrava pro tyto bakterie a podporuje jejich růst.
Je bezpečné podávat probiotika dlouhodobě?
Ano, veterinární probiotika jsou zcela bezpečná a u jedinců s chronickými poruchami trávení je lze po konzultaci s lékařem podávat i trvale.
Zdroje: https://www.centrum.cz/clanek/probiotika-pro-psy-a-kocky-kdy-ulevi-od-prujmu-279444, https://www.vaschovatel.cz/blog/2192-strevni-mikrobiom-u-psu-a-kocek.html?srsltid=AfmBOopXzsy2RlCuhwsox2mzx1sIIMS7F8EYfVxbAYvnvMOefbVHuKXQ, https://www.alergickypes.cz/blog/probiotika-pro-psy-v-lete/?srsltid=AfmBOoomva4UhUsMa3j3pvxsb54voqblaHHQyse8EeaS4FF5gH_crRB6, https://vetcenter.purina.cz/sites/default/files/vet_materials/material_25_probiotika_a_jejich_priznive_ucinky_u_psu_a_kocek_brozura_pro_klienty.pdf, https://www.vetki.cz/clanky-3/probiotika-pro-psy-a-jejich-vliv-na-imunitu-a-stres/?srsltid=AfmBOopJHUyPKg1IzeSVkDYgwC2JVaf_7NjTu0pJVad_TtBRY_vhZMBV Fotografie:
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Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl
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