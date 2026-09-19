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Obyvatelé Šternberska mají jedno z nejlevnějších vodných v zemi

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V téměř dvacítce obcí na Šternbersku v Olomouckém kraji lidé platí za pitnou vodu jednu z nejnižších cen na Moravě i v celé České republice. Důvodem jsou kvalitní podzemní zdroje, nízké provozní náklady a skutečnost, že všechny zisky se vracejí zpět do údržby a oprav.
Obyvatelé Šternberska mají jedno z nejlevnějších vodných v zemi

Obyvatelé Šternberska mají jedno z nejlevnějších vodných v zemi

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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