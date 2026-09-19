Péřová bunda může být po domácím praní čistá a nadýchaná jako z čistírny. Většina lidí však přehlíží jeden zásadní detail

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Péřová bunda může být po domácím praní čistá a nadýchaná jako z čistírny. Většina lidí však přehlíží jeden zásadní detailPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Teploty se pomalu blíží k nule a nastává nejvyšší čas na přípravu zimního oblečení. Díky těmto trikům bude vaše péřová bunda vypadat jako z čistírny.
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Zdroj: Fotografie: DirkF601 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Lepicí páska dokáže zbavit vejce skořápky během několika vteřin. Nenápadný trik výrazně urychlí nepříjemnou práci
- Některé věci v odpadním potrubí nahánějí instalatérům hrůzu. Lidé je tam přesto bezmyšlenkovitě vyhazují každý den
- Obyčejný ubrousek proměnila během několika desítek sekund v ozdobu slavnostní tabule. Výsledek vypadal jako mistrovské dílo
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