Rozhodčí pod palbou. Proč fanoušci v MMA vidí v těsném zápase loupež

Jeden bojovník trefí víc úderů, druhý získá takedown. Jeden většinu kola tlačí, druhý zasáhne méněkrát, ale jeho údery mají větší účinek. Když pak rozhodčí zvednou ruku „špatnému“ muži, verdikt může na první pohled působit nepochopitelně. Samotný počet úderů, čas na zemi ani tlak však zápas automaticky nevyhrávají.
Počet úderů nestačí
Podle oficiálních pravidel Unified Rules of MMA je při bodování na prvním místě efektivní striking a grappling. Rozhodčí tedy sledují především skutečný účinek technik. Teprve pokud v této oblasti nevidí rozdíl, přichází na řadu efektivní agresivita a následně kontrola prostoru.
To je zásadní rozdíl proti běžnému fanouškovskému pohledu. Statistiky mohou ukázat, že jeden bojovník trefil třicet úderů a soupeř jen dvacet. Samotná čísla ale neříkají, jak čistě údery dopadly, jaký měly účinek nebo zda některý z nich soupeře výrazněji zasáhl. Association of Boxing Commissions ve svém upřesnění bodovacích kritérií znovu zdůrazňuje význam účinku útočných technik před jejich prostým množstvím.
Podobně je to s wrestlingem. Takedown sám o sobě nemusí znamenat výraznou bodovou výhodu. Důležité je, co po něm přijde – údery, pokusy o submisi, postup do nebezpečnější pozice nebo jiný efektivní útok. Pouhé držení soupeře bez dalšího útoku proto nemusí mít takovou cenu, jakou mu během zápasu přisuzují diváci.
Každé kolo začíná znovu
Další problém vzniká tím, že fanoušci často hodnotí zápas jako jeden celek. Rozhodčí však bodují jednotlivá kola. Bojovník tak může první dvě kola těsně vyhrát 10-9 a ve třetím být jasně horší. Pokud ale poslední kolo neskončí 10-8 pro jeho soupeře, může celý zápas přesto vyhrát 29-28.
Divák si po závěrečném gongu snadno vybaví především nejvýraznější moment zápasu. Bodové lístky ale vznikají po jednotlivých kolech. Velmi těsně vyhraná pětiminutovka i výraznější kolo tak mohou skončit stejným výsledkem 10-9.
Pravidla umožňují také skóre 10-8. To už má vyjadřovat výraznou převahu jednoho z bojovníků. Rozhodčí při něm posuzují především účinek útoků a podle průběhu také dominanci a délku převahy. Jeden špatný úsek proto může na bodových lístcích poškodit bojovníka výrazně víc než běžně prohrané kolo.
Ani postup vpřed není automatickou vstupenkou k vítězství. Agresivita přichází při hodnocení na řadu až tehdy, když rozhodčí nevidí rozdíl v efektivním strikingu a grapplingu. Podobně je na tom kontrola prostoru. Bojovník může velkou část kola ustupovat a přesto jej vyhrát, pokud při tom zasazuje účinnější útoky.
To samozřejmě neznamená, že každý kontroverzní verdikt je správný. Rozhodčí mohou stejné kolo vyhodnotit rozdílně a některá rozhodnutí kritiku oprávněně vyvolávají. U těsných zápasů však často existuje rozumná cesta k vítězství obou stran podle toho, komu rozhodčí přisoudili jednotlivá vyrovnaná kola.
Slovo „loupež“ proto sedí především na verdikt, který se podle platných bodovacích kritérií obhajuje jen velmi těžko. Dělené rozhodnutí nebo výsledek 29-28 samo o sobě důkazem špatného bodování není. Někdy fanoušci a rozhodčí jednoduše sledují stejný zápas jinýma očima.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek