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Rozhodčí pod palbou. Proč fanoušci v MMA vidí v těsném zápase loupež

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Stačí těsné rozhodnutí a sociální sítě zaplaví slovo „loupež“. Bodování MMA má ale přesně dané priority a ty se často výrazně liší od toho, podle čeho zápas hodnotí diváci.
Rozhodčí pod palbou. Proč fanoušci v MMA vidí v těsném zápase loupež

Rozhodčí pod palbou. Proč fanoušci v MMA vidí v těsném zápase loupež

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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