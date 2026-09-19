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Colin Ireland si dal předsevzetí stát se sériovým vrahem. Během tří měsíců zabil pět mužůČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Nečekal, až ho k vraždám dožene nekontrolovatelné nutkání. Studoval jiné pachatele, vybral si prostředí, kde mohl oběti snáze izolovat, plánoval, jak nezanechat stopy, a nakonec sám nutil policii, aby pochopila, že hledá sériového vraha. Případ Colina Irelanda je znepokojivý především otázkou, proč si člověk vědomě zvolí vraždění jako cestu k identitě a významu.
Colin Ireland si dal předsevzetí stát se sériovým vrahem. Během tří měsíců zabil pět mužů

Colin Ireland si dal předsevzetí stát se sériovým vrahem. Během tří měsíců zabil pět mužů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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