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Z nenápadného kluka sebevědomý muž. Syn Lucie Bílé dostal životní příležitost a promluvil o trémě

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Filip Kratochvíl hraje jednu z hlavních rolí v novém muzikálu Obyčejná holka. Premiéra je 17. září v Divadle Lucie Bílé a většina zářijových termínů je už vyprodaná.
Z nenápadného kluka sebevědomý muž. Syn Lucie Bílé dostal životní příležitost a promluvil o trémě

Z nenápadného kluka sebevědomý muž. Syn Lucie Bílé dostal životní příležitost a promluvil o trémě

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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