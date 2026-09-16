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Krev na kartáčku není normální! Neléčené dásně mohou končit ztrátou zubu

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Dennívýzva
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Krev při čištění zubů řada lidí považuje za běžnou součást hygieny a někdy kvůli krvácení dokonce začne zuby čistit méně. Opakované krvácení dásní ale není normální. Nejčastěji upozorňuje na zánět dásní, může ale souviset i se zubním kamenem nebo paradontózou. Ta patří mezi hlavní příčiny ztráty zubů.
Čištění zubů

Čištění zubů

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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