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Do Chebu vlakem přijel vězeň na útěku, strážníci ho zajistili u nádraží

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Ranní pátrání po uprchlém vězni v Chebu netrvalo dlouho. Asistenta prevence kriminality zaujal muž sedící na lavičce a strážníci se postarali o úspěšný konec pátrací akce.
Do Chebu vlakem přijel vězeň na útěku, strážníci ho zajistili u nádraží

Do Chebu vlakem přijel vězeň na útěku, strážníci ho zajistili u nádraží

Zdroj: Město Cheb
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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