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Noční močení není normální. Může upozornit na prostatu, cukrovku i nemocné srdce

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Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
WC

WC

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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