BOSCH zavírá továrnu a propouští všechny zaměstnance

Když konkurence tlačí na cenu
Rozhodnutí zasáhne 148 zaměstnanců, kteří v závodě pracovali na renovaci a repasování alternátorů pro globální automobilový trh. Jde přitom o jediný výrobní závod společnosti Bosch na světě, který se na tuto ekologickou formu obnovy komponentů specializuje výhradně.
Vedení firmy už informovalo odborové zástupce i samotné pracovníky.
Realizace těchto kroků je plánována tak, aby byla pro všechny dotčené zaměstnance co nejšetrnější ze sociálního hlediska,
uvedl Pavel Roman, vedoucí oddělení korporátní komunikace Bosch Group CZ and SK.
Přesto zůstává otázka: Proč právě teď a proč právě tento závod? Odpověď tkví v kombinaci několika faktorů, které se v posledních měsících nakupily do kritické masy.
Náročná práce a globální útlum trhu
Repasování alternátorů patří mezi fyzicky náročné činnosti, kde hraje klíčovou roli lidská síla. Zatímco v automatizovaných linkách moderních továren stačí menší počet operátorů, renovace komponentů vyžaduje manuální zásahy, kontrolu kvality a individuální přístup ke každému dílu.
A právě tady se projevuje rostoucí cenový tlak. Globální automobilový trh zažívá útlum, konkurence sílí a zákazníci požadují stále nižší ceny.
Rozhodujícími faktory úspěchu jsou zde nákladová efektivita a konkurenceschopnost. Pro dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na trhu je nezbytná neustálá optimalizace nákladových struktur v této oblasti,
vysvětlil Roman.
Srbsko nabízí výrazně nižší mzdové náklady a zároveň dostupnou pracovní sílu. Pro koncern, který musí čelit tlaku akcionářů i zákazníků, se přesun výroby na Balkán jeví jako logický tah. Pro desítky slovenských rodin však znamená ztrátu stabilního příjmu.
Bernolákovo leží nedaleko Bratislavy a místní ekonomika je silně provázaná s automobilovým sektorem. Uzavření továrny Bosch proto dopadne nejen na přímé zaměstnance, ale i na dodavatele služeb a místní podnikatele.
Bosch ze Slovenska úplně neodchází
Přestože zpráva o uzavření závodu zní dramaticky, německý koncern na Slovensku úplně nekončí. Firma nadále provozuje výrobní závod v Michalovcích a obchodní centrálu v Bratislavě, kde zůstávají stovky pracovních míst.
Symbolika kroku je přesto silná. Uzavření jediného specializovaného závodu na renovaci alternátorů ukazuje, jak křehká je pozice středoevropských továren v globální hře o náklady. Zatímco před deseti lety region lákal investory dostupností kvalifikované pracovní síly za rozumnou cenu, dnes se konkurenční výhoda přesouvá ještě dál na východ.
Pro propuštěné zaměstnance začíná nejistá etapa hledání nového uplatnění. Otázkou zůstává, zda dokážou najít srovnatelně placenou práci v regionu – nebo zda budou muset přijmout horší podmínky a případně dojíždět do vzdálenějších měst.
Automobilový průmysl se mění rychleji než kdy dřív a továrny, které nedokážou držet krok s tlakem na cenu a efektivitu, mizí z mapy. Bernolákovo je dalším varováním: i zavedená výroba může skončit, pokud se ekonomická rovnice přestane sčítat.
Zdroje článku: aktuality.sk, ta3.com, info.sk, cas.sk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý