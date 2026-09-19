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BOSCH zavírá továrnu a propouští všechny zaměstnance

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Automobilový průmysl prochází bouřlivou proměnou a tlak na úsporu nákladů dopadá i na regiony střední Evropy. Německý koncern Bosch nyní oznámil radikální krok: výrobu ze slovenského Bernolákova přesouvá do srbského Pećince a místní provoz definitivně ukončí do konce března 2027.
BOSCH zavírá továrnu a propouští všechny zaměstnance

BOSCH zavírá továrnu a propouští všechny zaměstnance

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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