Hořčík: Která forma dodá energii a zklidní mysl

Hořčík (magnesium) patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Podílí se na více než 300 biochemických reakcích – od tvorby energie v buňkách přes správnou činnost svalů a srdce až po regulaci nervového systému. Vzhledem k intenzivnímu zemědělství a zpracování potravin však velká část populace trpí jeho nedostatkem. Při výběru doplňku stravy se nenechte zlákat nízkou cenou a vždy si ověřte, v jaké chemické formě se hořčík v produktu nachází.
Levné anorganické formy mají minimální využitelnost
V běžných lékárnách a supermarketech nejčastěji narazíte na oxid hořečnatý nebo síran hořečnatý. Jedná se o anorganické formy, které mají extrémně nízkou vstřebatelnost (pouze kolem 4 %). Většina takto přijatého hořčíku projde tělem bez užitku a ve vyšších dávkách funguje spíše jako projímadlo. Výrobky s oxidem hořečnatým jsou sice levné, ale z hlediska doplnění minerálu do tkání neefektivní.
Organické chelátové vazby
Pokud hledáte maximální vstřebatelnost (až 80 %), vybírejte hořčík v organických nebo chelátových vazbách:
Magnesium bisglycinát: Hořčík vázaný na aminokyselinu glycin. Má uklidňující účinek na nervovou soustavu, nezatěžuje žaludek a je ideální užívat ho podvečer nebo před spaním pro lepší spánek a regeneraci svalů. Magnesium malát: Spojení hořčíku a kyseliny jablečné. Působí energizujícím dojmem, podporuje buněčné dýchání a je ideální k užívání ráno nebo dopoledne při dlouhodobé únavě. Nezapomínejte na vitamin B6
Pro ještě lepší transport hořčíku přes buněčné stěny je vhodné kombinovat jej s vitaminem B6. Tato kombinace umocňuje zklidňující efekt na nervovou soustavu a pomáhá tělu efektivněji využívat přijatý hořčík.
Foto: Magnific Často kladené otázky (FAQ) Jaké jsou hlavní příznaky nedostatku hořčíku?
Mezi typické projevy patří noční křeče v lýtkách, záškuby očního víčka, ranní únava, zvýšená podrážděnost, úzkost nebo bušení srdce.
Kdy je nejlepší hořčík užívat?
Energizující formu užívejte ráno se snídaní. Zklidňující formy podávejte raději večer hodinu před spaním.
Může předávkování hořčíkem ublížit?
Při nadbytečném příjmu hořčíku ze stravy a doplňků tělo přebytek vyloučí močí nebo stolicí (což se projeví mírným průjmem). Problém s nadbytkem tak nastává většinou jen při závažném selhání ledvin.
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Hořčík: Která forma dodá energii a zklidní mysl
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