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Hořčík: Která forma dodá energii a zklidní mysl

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Hořčík (magnesium) patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Podílí se na více než 300 biochemických reakcích – od tvorby energie v buňkách přes správnou činnost svalů a srdce až po regulaci nervového systému. Vzhledem k intenzivnímu zemědělství a zpracování potravin však velká část populace trpí jeho nedostatkem. Při výběru doplňku stravy se nenechte zlákat nízkou cenou a vždy si ověřte, v jaké chemické formě se hořčík v produktu nachází.
prášky s hořčíkem

prášky s hořčíkem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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