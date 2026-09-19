Jižní Korea čekala před zápasem na svou hymnu. Pořadatelé jí pustili severokorejskou

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Jižní Korea čekala před zápasem na svou hymnu. Pořadatelé jí pustili severokorejskouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jihokorejští pozemní hokejisté nastoupili na Asijských hrách k utkání proti Bangladéši. Místo vlastní hymny ale uslyšeli hymnu Severní Koreje. Hráči jen zmateně stáli, pořadatelé chybu napravili a Korea pak vyhrála 5:0.
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