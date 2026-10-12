Žádné válení ani zavinování. Francouzský koláč spojí jablka a hrušky trochou těsta

Neviditelný koláč z jablek a hrušek vystačí se 70 gramy mouky na šest větších plodů. Francouzský gâteau invisible stojí na ovoci, které řídké těsto jen spojí. Příprava nevyžaduje válení ani zavinování, ale na tloušťce plátků a velikosti formy záleží víc, než se zdá.
Košík podzimních jablek a hrušek nemusí pokaždé skončit v závinu nebo v kompotu. U tohoto moučníku odpadá příprava samostatného korpusu. Jinou možnost nabízejí naše
obrácené jablečné koláčky z listového těsta; tady však ovoce vytvoří samotný základ. Nejvíc práce zabere krájení: ovoce vytvoří vrstvy, mezi nimiž zbude jen tenký film těsta. Na řezu proto vynikne především ovoce.
Recept
Gâteau Invisible Pommes & Poires na blogu Eryn et sa folle cuisine vyšel 6. února 2008. Autorka použila čtvercovou formu 20 × 20 cm a rozpis na čtyři až šest porcí. Právě z něj vychází následující postup. Řídké těsto potřebuje plátky, ne velké kostky
Směs připomíná spíš těsto na palačinky než husté těsto na bábovku. To je v pořádku. Nesnažte se ji zahustit další moukou jen proto, že vypadá nezvykle tekutá. Potřebujete obalit jednotlivé plátky, aby mezi nimi nevznikaly velké suché mezery.
Před krájením na jemné plátky ovoce oloupejte a zbavte jádřince. Ilustrační snímek přípravy jablka.
Pro jemné vrstvy krájejte ovoce přibližně na 2 mm silné plátky. Stejně tenké plátky používá i
recept blogu Selbstgemacht. Centimetrové kroužky by byly pro tento postup příliš silné; před smícháním je nakrájejte jemněji. Důležitá je také stejnoměrnost: vedle tenkých plátků nenechávejte silné klínky, které budou měknout jinak.
Pomůže mandolína s ochranným držákem, zvládnete to ale i ostrým nožem. Půlku ovoce položte řeznou stranou na prkénko, aby se nekutálela. Plátky průběžně opatrně obracejte v těstě; nečekejte, až budete mít nakrájený celý košík.
Autobaterie před zimou vyžaduje kontrolu. Zesláblý akumulátor v mrazu zmrzne Na velký plech stejný rozpis nestačí
Forma 20 × 20 cm má plochu 400 cm². Plech 30 × 40 cm má plochu třikrát větší. Při stejném množství směsi by na něm vznikla přibližně třetinová výška koláče, takže by se změnilo i pečení. Tento orientační přepočet platí pro stejné množství směsi rozprostřené po rovném dně; nejde o výsledek zkušebního pečení.
Na první pokus proto sáhněte po malé čtvercové formě a měřte její vnitřní dno. Vysokou chlebíčkovou formu také nelze zaměnit bez úpravy času: hlubší vrstva se musí prohřát až do středu. Neřiďte se jen barvou povrchu. Kdo chce pečení na velkém plechu, může místo změny tohoto rozpisu zvolit
hraběnčiny řezy s jablečnou náplní. V neviditelném koláči hrají hlavní roli tenké plátky jablek a hrušek. Trocha těsta je spojí a po vychladnutí na řezu vyniknou jemné ovocné vrstvy.
Podobně záleží na velikosti ovoce. Šest drobných plodů není stejné množství jako šest velkých. Použijte větší jablka a hrušky; pro drobné plody původní rozpis počítá se čtyřmi kusy od každého druhu.
Co připravit do formy 20 × 20 cm 3 větší jablka a 3 větší hrušky, 2 vejce, 100 ml mléka, 70 g hladké mouky, 50 g cukru, 20 g rozpuštěného másla, 11 g kypřicího prášku do pečiva, 1 lžíci vanilkového aromatu, špetku soli, trochu másla a mouky na formu, případně moučkový cukr na podávání.
Původní recept uvádí jeden sáček kypřicího prášku. Francouzský sáček Alsa má podle
produktového listu výrobce 11 g, proto množství odvažte místo automatického použití libovolného českého sáčku. U koncentrovaného vanilkového přípravku respektujte dávkování na obalu.
Uznaná reklamace vestavné myčky zahrnuje i potřebnou demontáž a montáž Jablka dolů, hrušky nahoru Troubu předehřejte na 200 °C. Vejce vyšlehejte s cukrem, přidejte mléko, máslo a vanilku. Vmíchejte mouku s práškem a solí. Těsto rozdělte do dvou misek. Oloupané ovoce zbavte jádřinců a nakrájejte. Jablka obalte v jedné misce, hrušky ve druhé. Do vymazané a vysypané formy rozprostřete jablka. Navrch přidejte hrušky a povrch urovnejte. Pečte přibližně 35 minut. Před krájením nechte koláč ve formě vychladnout.
Čas berte jako orientační. Tenký nůž nebo špejle mají ve středu projít změklým ovocem a nesmí na nich ulpívat tekuté těsto. Vlhkost samotného ovoce je přirozená. Pokud povrch tmavne příliš rychle, zakryjte ho volně alobalem a pokračujte v pečení. Kontrolu změknutí ovoce doporučuje také
blog Selbstgemacht.
Studený koláč se porcuje lépe. Můžete ho připravit večer, po vychladnutí uložit zakrytý do lednice a nakrájet druhý den. Na talíři pak vyniknou právě ovocné vrstvy, kvůli kterým se vyplatilo dát si s krájením práci.
Zdroje fotografií Silnější jablečné kroužky na plechu: cogdogblog (Alan Levine) / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Oloupané jablko rozkrájené na plátky: Petermaerki / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Homemade Apple-Pear Invisible Cake Slice: Ilustrační obrázek vytvořený pomocí AI.