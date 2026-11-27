Které automobily si jejich majitelé nejvíce pochvalují? Vedle technických parametrů a odborných testů mohou být při výběru nového či ojetého vozu užitečné také zkušenosti samotných řidičů. Autoparáda proto zpracovala dostupná uživatelská hodnocení a sestavila přehled nejlépe hodnocených automobilů i jejich jednotlivých vlastností.
Analýza vychází z celkem 214 uživatelských recenzí 96 generací automobilů deseti značek. Řidiči mohou na Autoparádě hodnotit osm oblastí – design, spolehlivost, jízdní vlastnosti, spotřebu a dojezd, náklady na servis, interiér, motorizaci a zavazadlový prostor.
Při sestavování žebříčků se nezohledňovala pouze průměrná známka, ale také počet hodnocení. Výsledné pořadí tak lépe rozlišuje mezi modely, které získaly podobné známky, avšak od rozdílného počtu hodnotitelů.
Nejlépe hodnocená auta: Celkový žebříček TOP 10
Nejvyššího celkového skóre dosáhl Hyundai i30 třetí generace s průměrnou známkou 4,75 bodu z pěti. Po zohlednění počtu hodnocení mu připadlo výsledné vážené skóre 4,425 bodu.
Druhou příčku obsadila Škoda Fabia III, která získala dokonce vyšší průměrnou známku 4,83 bodu. Ve váženém hodnocení však skončila těsně za vítězným Hyundai. Třetí místo připadlo Volkswagenu Passat B8.
Velmi vyrovnané výsledky zaznamenaly Škoda Rapid a Škoda Kamiq, které dosáhly shodného váženého skóre a dělí se o čtvrtou příčku.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Hyundai i30 III 4,75 4,425 2. Škoda Fabia III 4,83 4,415 3. Volkswagen Passat B8 4,75 4,384 4. Škoda Rapid 4,66 4,383 4. Škoda Kamiq I 4,66 4,383 6. Škoda Karoq I 4,56 4,341 7. Škoda Kodiaq I 4,58 4,322 8. Škoda Superb III 4,54 4,306 9. Toyota Corolla E210 4,33 4,228 10. Hyundai i30 GD 4,28 4,220 Zdroj: Autoparáda.cz, uživatelská hodnocení exportovaná 24. listopadu 2026. Maximální známka je 5 bodů. Pořadí vychází z váženého skóre.
V první desítce má výrazné zastoupení automobilka Škoda. Vedle Fabie, Rapidu a Kamiqu se mezi nejlépe hodnocené modely dostaly také Karoq, Kodiaq a Superb. Česká značka je však zároveň v dostupných uživatelských hodnoceních zastoupena výrazně více než ostatní výrobci.
Zajímavostí je také dvojí zastoupení Hyundai i30. Vedle vítězné třetí generace se na desátém místě umístila i předchozí generace GD.
Zdroj: NetCarShow.com; Hyundai i30 3 Nejlepší design: Hyundai i30 a Škoda Kodiaq na prvním místě
Vzhled patří mezi nejvíce subjektivní vlastnosti automobilů. V hodnocení designu se přesto podařilo najít dva modely, které získaly shodné nejvyšší vážené skóre.
O první místo se dělí Hyundai i30 III a Škoda Kodiaq I. Oba automobily dosáhly maximální průměrné známky 5,00 bodu. Třetí příčku obsadila Škoda Kamiq I, následovaná Fordem Focus II a Škodou Fabia IV.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Hyundai i30 III 5,00 4,361 1. Škoda Kodiaq I 5,00 4,361 3. Škoda Kamiq I 4,80 4,325 4. Ford Focus II 5,00 4,281 5. Škoda Fabia IV 4,75 4,250
Zajímavé je zejména umístění Fordu Focus II. Přestože dosáhl maximální průměrné známky, ve váženém hodnocení skončil až čtvrtý. Rozhodující roli zde sehrál rozdílný počet uživatelských známek.
Spolehlivost: Nejlépe hodnocené jsou tři modely Škoda
Spolehlivost bývá jedním z důležitých kritérií při výběru automobilu, zejména pokud řidič plánuje vůz používat delší dobu. Nečekané poruchy totiž mohou významně ovlivnit náklady na jeho provoz.
V této kategorii se na společném prvním místě umístily Škoda Rapid, Škoda Kodiaq I a Škoda Karoq I. Všechny tři modely získaly maximální průměrnou známku 5,00 bodu a shodné vážené skóre 4,712 bodu.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Škoda Karoq I 5,00 4,712 1. Škoda Kodiaq I 5,00 4,712 1. Škoda Rapid 5,00 4,712 4. Renault Mégane IV 5,00 4,676 4. Toyota Corolla E210 5,00 4,676 4. Volkswagen Passat B8 5,00 4,676 4. Škoda Fabia III 5,00 4,676 4. Škoda Roomster I 5,00 4,676 4. Škoda Superb III 5,00 4,676 Zdroj: NetCarShow.com; Škoda Kodiaq I Jízdní vlastnosti: Nejlépe si vede Škoda Kamiq
V kategorii jízdních vlastností získala nejvyšší vážené skóre Škoda Kamiq I, která dosáhla maximální průměrné známky 5,00 bodu.
Stejný průměr zaznamenaly také Ford Focus II, Škoda Fabia III a Škoda Superb III. Jejich výsledné vážené skóre však bylo o něco nižší.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Škoda Kamiq I 5,00 4,545 2. Ford Focus II 5,00 4,488 2. Škoda Fabia III 5,00 4,488 2. Škoda Superb III 5,00 4,488 5. Hyundai i30 III 4,75 4,433 5. Škoda Karoq I 4,75 4,433 Spotřeba a dojezd: První místo patří Škodě Kamiq
Spokojenost se spotřebou paliva nebo dojezdem může hrát významnou roli při každodenním používání automobilu. Rozdílné zkušenosti přitom nemusí souviset pouze s konkrétním modelem, ale také s motorizací, jízdním stylem nebo typem provozu.
Nejvyššího váženého skóre dosáhla Škoda Kamiq I s maximální průměrnou známkou 5,00 bodu. Druhé místo připadlo Volkswagenu Passat B8, který dosáhl stejného průměru. Třetí skončila Škoda Karoq I. Nejlepší pětici doplňují Toyota Corolla E210 a Škoda Fabia III.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Škoda Kamiq I 5,00 4,482 2. Volkswagen Passat B8 5,00 4,417 3. Škoda Karoq I 4,60 4,334 4. Toyota Corolla E210 4,67 4,292 4. Škoda Fabia III 4,67 4,292 Zdroj: NetCarShow.com; Škoda Kamiq Náklady na servis: Nejlépe si vede první generace Fabie
Zajímavé výsledky přinesla také kategorie nákladů na servis, v níž se výrazně prosadily i starší automobily.
Na prvním místě se podle váženého hodnocení veřejně dohledatelných modelů umístila Škoda Fabia I s průměrnou známkou 4,57 bodu. Druhou příčku obsadil Volkswagen Passat B8 a třetí Škoda Rapid. Na společném čtvrtém místě se umístily Škoda Kodiaq I a Škoda Fabia III.
Pořadí Automobil Průměrná známka Vážené skóre 1. Škoda Fabia I 4,57 4,277 2. Volkswagen Passat B8 4,67 4,166 3. Škoda Rapid 4,50 4,147 4. Škoda Fabia III 4,33 4,041 4. Škoda Kodiaq I 4,33 4,041
Umístění první generace Fabie ukazuje, že i majitelé starších vozidel mohou být se servisními náklady spokojeni.
Které automobily bodují v dalších kategoriích?
Vedle designu, spolehlivosti nebo provozních nákladů hodnotí uživatelé Autoparády také zavazadlový prostor, interiér a motorizaci.
Zavazadlový prostor ovládla Škoda Octavia I. S průměrnou známkou 4,77 bodu dosáhla váženého skóre 4,642 bodu. V této kategorii se projevil vyšší počet uživatelských hodnocení, který první generaci Octavie pomohl překonat i některé modely s maximální průměrnou známkou. Velmi dobře si vedla také Škoda Octavia II. Nejlépe hodnocený interiér má Hyundai i30 III. Vítěz celkového pořadí bodoval také v této kategorii, kde získal maximální průměrnou známku 5,00 bodu. Mezi nejlépe hodnocené se zařadily také Škoda Fabia III, Rapid, Karoq a Kamiq. V hodnocení motorizace se o první místo dělí Hyundai i30 III, Škoda Rapid a Škoda Karoq I. Všechny tři modely dosáhly maximální průměrné známky 5,00 bodu a shodného váženého skóre 4,590 bodu. Jak jsme počítali výsledné hodnocení?
Při sestavování žebříčků bylo cílem zohlednit nejen průměrnou známku, ale také počet uživatelských hodnocení. Automobil s vysokým průměrem založeným na malém počtu zkušeností tak nemusí automaticky předstihnout vůz, jehož výsledky podporuje více řidičů.
Pro výpočet jsme použili bayesovský vážený průměr. Ten kombinuje průměrnou známku daného automobilu, počet jeho hodnocení a referenční průměr relevantních uživatelských známek. Váha referenčního průměru byla stanovena na pět hodnocení.
Do celkového žebříčku byly zahrnuty kompletní recenze, ve kterých uživatelé ohodnotili všech osm sledovaných kategorií. U dílčích žebříčků se posuzovaly samostatné známky za příslušnou vlastnost automobilu, bez ohledu na to, zda hodnotitel vyplnil také ostatní kategorie.
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Zkušenosti současných i bývalých majitelů mohou ostatním řidičům pomoci lépe se zorientovat při výběru automobilu. Čím více uživatelů se do hodnocení zapojí, tím širší přehled jednotlivých modelů bude možné sestavit.
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