Odkvetlé květy pokojového bramboříku nestačí odstřihnout nůžkami. Ponechaný zbytek stopky u hlízy snadno zahnívá a otvírá cestu plísni šedé, proto britská Královská zahradnická společnost radí celou stopku jemně pootočit a čistě oddělit až u báze.
V listopadu a prosinci končí v bytech na parapetu nebo jako dárek spousta kvetoucích pokojových bramboříků (Cyclamen persicum). Jakmile první květy zvadnou, přirozeně sáhnete po nůžkách a ustřihnete je stejně jako u muškátů nebo řezaných květin. Právě tento obyčejný zvyk ale bramboříku škodí a bývá jednou z příčin, proč rostlina během pár týdnů ztratí zbytek poupat a začne od středu chřadnout.
Proč ustřižený pahýl zahnívá a jak stopku vykroutit bez vytržení hlízy
Květní i listové stopky bramboříku vyrůstají přímo z horní části zploštělé hlízy. Když květ ustřihnete nad listy, zůstane u středu rostliny měkký, vlhký pahýl odumírajícího pletiva. Jak upozorňuje
přehled vánočních pokojových rostlin britské Královské zahradnické společnosti (RHS), ponechané části stopek často zahnívají. Podle odborného profilu RHS k plísni šedé bramboříků je tento rod mimořádně citlivý na houbu Botrytis cinerea, která se živí právě odumřelými zbytky a z nich napadá i zdravé stopky mladých listů a poupat, jež pak náhle padají. Proti plísni šedé přitom zahrádkáři nemají k dispozici schválené chemické postřiky, takže o zdraví rostliny rozhoduje důsledná hygiena a proudění vzduchu.
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Správný postup doporučuje RHS i
zahradnická poradna UW-Madison Extension: nepoužívejte nůžky, ale odstraňte celý stvol až od hlízy. Aby se vám při tahu neuvolnila celá hlíza, která u pokojového bramboříku sedí mělce, přidržte ji prsty druhé ruky za horní okraj nebo zlehka přitlačte substrát kolem ní. Uvadlou stopku uchopte co nejníž u báze, jemně ji pootočte kolem osy a krátkým, čistým tahem nahoru ji oddělte i s patkou. Stejným způsobem vyjměte i zažloutlé listy a u dárkově zabalených květináčů hned sundejte dekorativní papír či fólii, v nichž se drží stojatá voda a vlhko u krčku. U dárkově zabaleného bramboříku se vyplatí ozdobný obal brzy odstranit, aby v něm nestála voda a krček hlízy zbytečně nezahníval. George E. Koronaios / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Nad radiátorem brambořík nenasazuje poupata. Chlad mu svědčí víc než obývák
Druhou častou příčinou rychlého konce dárkového bramboříku je umístění v přetopeném pokoji, typicky na parapetu přímo nad radiátorem. Pokojové hybridy Cyclamen persicum pocházejí z chladnějšího zimního režimu východního Středomoří, a jak uvádí RHS, nejlépe prospívají na světlém, chladném místě kolem 10 až 15 °C mimo přímé slunce a zdroje tepla. V tomto směru jsou přesným opakem jiné oblíbené adventní rostliny: zatímco
vánoční hvězdě škodí chlad a průvan a vyžaduje teplý pokoj, bramboříku vyhovuje spíš chladnější ložnice, světlá chodba nebo méně vytápěná místnost.
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Podle
odborného listu Clemson University Extension brambořík ideálně kvete při denních teplotách kolem 15 až 18 °C a nočním poklesu k 10 °C, ale jakmile teplota překročí 21 °C, nová poupata se přestávají vyvíjet. Nad horkým radiátorem navíc klesá vlhkost vzduchu a substrát rychle vysychá, případně se střídá teplý proud od topení s chladem u okenního skla. Právě tato kombinace patří mezi nejčastější důvody, proč pokojové rostliny v zimě chřadnou a přicházejí o kořeny.
Rozhodující je také způsob zalévání. Vodu nikdy nelijte shora přímo do středu růžice na hlízu, kde by podpořila zahnívání krčku. RHS i americké univerzitní poradny doporučují zálivku zespodu: květináč postavte na 5 až 15 minut do misky s několika centimetry odstáté vody a pak nechte přebytečnou vodu důkladně okapat. Zalévejte až ve chvíli, kdy je horní vrstva substrátu na dotek suchá. Občasné mírné proschnutí škodí bramboříku podle RHS méně než přelití, a pokud rostlinu v dalších letech přesazujete, nechte horní část hlízy vyčnívat nad úroveň zeminy.
Pokojový brambořík na záhon nepatří. Jak se liší od venkovních druhů
Řada pěstitelů si pokojový brambořík plete s odolnými zahradními druhy a zkouší ho po odkvětu vysadit na záhon. Hybridy pokojového bramboříku perského (Cyclamen persicum) však nesnášejí mráz a dorůstají větších rozměrů, běžně 15 až 30 centimetrů na výšku. Venkovní mrazuvzdorné bramboříky jsou naopak drobnější (podle
průvodce RHS pro mrazuvzdorné bramboříky mívají na výšku jen 5 až 13 centimetrů), rostou v polostínu pod stromy a jejich hlízy se na rozdíl od pokojové varianty sázejí celé pod povrch, zhruba 3 až 5 centimetrů hluboko.
V českých zahradách se venku pěstuje hlavně podzimní brambořík břečťanolistý (Cyclamen hederifolium) nebo zimní až předjarní brambořík jarní (Cyclamen coum), který snese i tuhé mrazy. V české přírodě navíc roste původní brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), podle
botanického přehledu Botany.cz přirozeně patrně jen na jihozápadní Moravě; kvete v létě a je chráněný zákonem jako ohrožený druh i mezinárodní úmluvou CITES, takže z přírody se nesmí vyrývat. Zatímco u většiny venkovních druhů se květní stopky po odkvětu spirálovitě stáčejí k zemi se semeníkem, u pokojového Cyclamen persicum tento znak chybí. Venkovní mrazuvzdorný brambořík jarní (Cyclamen coum) je drobnější než pokojové hybridy a bez potíží přezimuje pod stromy v propustné půdě. Dominicus Johannes Bergsma / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Přirozený letní klid, nebo hniloba hlízy? Podle čeho je bezpečně poznáte
Když pokojovému bramboříku na jaře po několika měsících kvetení postupně žloutnou a odumírají listy, nemusí patřit do koše. V jeho středomořské domovině nastává suché a horké léto, na které rostlina reaguje přirozeným klidovým obdobím trvajícím zhruba dva až tři měsíce. Jak popisuje Clemson Extension i UW-Madison Extension, rostlina v tu chvíli stahuje zásoby zpět do hlízy. Zálivku postupně omezujte, až ji téměř zastavíte, a květináč uložte na chladnější, stinné místo bez hnojení.
Stejně snadno si ale začátečník může splést jarní zatahování s hnilobou hlízy nebo plísní šedou, zvlášť když listy žloutnou a padají už uprostřed zimy. Jak vysvětluje
přehled UW-Madison Extension k bakteriální měkké hnilobě, bakterie typu Pectobacterium carotovorum (dříve Erwinia) pronikají do dužnatých hlíz a stonků poraněními, nejrychleji ničí pletivo v teplu a přemokřené půdě bez vzduchu a doprovází je kašovité měknutí, mokvání a výrazný zápach. Hlavní rozdíly mezi přirozeným odpočinkem a hnilobou shrnuje přehled níže.
Znak Přirozený letní klid Plíseň šedá nebo hniloba hlízy Období a průběh Pozdní jaro po týdnech až měsících kvetení, listy žloutnou postupně Kdykoli během zimy v plné sezoně, stopky a listy padají náhle Pevnost hlízy na dotek Hlíza zůstává pevná, suchá a kompaktní Hlíza je měkká, vodnatá nebo kašovitá Vzhled stopek a krčku Stopky sesychají a jdou čistě oddělit bez povlaku Rozbředlé zbytky stopek, šedohnědý chlupatý povlak plísně nebo mokvání Zápach Bez zápachu, jen běžná vůně zeminy Při bakteriální hnilobě výrazný, nepříjemný hnilobný zápach Co udělat Omezit zálivku a nechat hlízu v chladu a stínu odpočinout Napadené části ihned odstranit; při měkké, zapáchající hlíze rostlinu vyhodit
Pokud hlíza zůstala přes léto pevná a koncem léta nebo na začátku podzimu na ní vyrazí nové drobné lístky, nastal čas brambořík probudit. RHS radí vyměnit horních pár centimetrů zeminy za čerstvý substrát, případně hlízu přesadit tak, aby její vršek zůstal nad povrchem, přenést květináč na jasné rozptýlené světlo do chladnější místnosti a obnovit opatrnou zálivku spolu s mírným hnojením přípravkem s nižším podílem dusíku.
Počítejte však s tím, že v běžném bytě bývá domácí znovukvetení obtížnější než u čerstvě koupené rostliny ze skleníku. Clemson University Extension upozorňuje, že při slabším zimním světle v interiéru mívají opakovaně pěstované bramboříky delší listové řapíky a menší, světlejší květy. Pokud navíc hlíza už změkla bakteriální hnilobou, žádný postřik ani přesazení ji podle UW-Madison Extension nezachrání a je lepší ji vyhodit do směsného odpadu, nikoli na kompost.
Při přesazování nebo vykrucování většího množství stopek se vyplatí vzít si rukavice nebo si poté dobře umýt ruce. Bramboříky patří mezi okrasné hlíznaté rostliny nevhodné ke konzumaci a jejich hlíza nepatří do dosahu malých dětí ani domácích mazlíčků.
A pokud si teprve nesete domů nový květináč, nahlédněte ještě v obchodě pod listy. Zdravý brambořík má podle RHS pevné vzpřímené listy a pod jejich klenbou schovanou spoustu nerozvitých poupat, která v chladném pokoji a bez pahýlů starých stopek postupně rozkvetou ještě po Novém roce.
Zdroje fotografií Pokojový brambořík se stopkami vyrůstajícími ze středu růžice: Bernt Fransson / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Dárkový pokojový brambořík v obalu s poupaty pod květy: George E. Koronaios / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Venkovní mrazuvzdorný brambořík jarní ve spadaném listí: Dominicus Johannes Bergsma / Wikimedia / CC BY-SA 4.0